Зальцбург, Австрия, 16 сентября, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Вслед за Лигой чемпионов, групповой этап стартовал и в Лиге Европы. Матчи «Зенита» и «Краснодара» принесли россиянам победы.

gagauzinfo.md Футбольный мяч

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 3:4 (1:0)

(1:0) «Зальцбург» (Австрия) — «Краснодар» (Россия) 0:1 (0:1)

Санкт-петербургский «Зенит» одержал совершенно невероятную и, если чисто по футбольному, совершенно незаслуженную победу, хотя такого и не бывает. Почти до самого первого ответного мяча, забитого Кокориным на 76-й минуте, «Зенит» ничего не мог противопоставить хозяевам поля. На 3:0, конечно же, хозяева не наиграли, но выигрывали в целом по делу. Только после того, как счёт стал крупным, «Зенит» начал играть в более-менее соответствующий их статусу футбол. Помогли замены, хотя Кокорина, чья замена казалась совершенно неизбежной, Мирча Луческу как раз и не заменил. Кокорин после этого запорол чистый выход один на один, и в этот момент каких либо перспектив у «Зенита» не мог разглядеть вообще никто. Игроки «Маккаби» даже не попытались переключиться на удержание счёта, и возможно зря. Сначала после своеобразной «супердлинной стеночки» от штрафной через центр поля, Жулиано получил от Витселя мяч в центре штрафной, откуда попытался перекинуть его через вратаря в ворота. В ворота Жулиано не попал, но подоспевший Кокорин грудью внёс мяч в сетку.

Ещё через восемь минут произошёл необычный момент. Игрок «Маккаби» Даса в центре поля заработал стопроцентную жёлтую карточку, и она стала для него второй. Мяч остался у «Зенита», он шёл в атаку. Судья игру не остановил. Последовал острый прострел почти на линию вратарской, «Зенит» забить мяч не смог, и тот же самый Даса, виртуально уже удалённый, выбил мяч. А это, по новым правилам, влечёт остановку игры, удаление проштрафившегося и свободный с того места, где он вступил в игру. То есть с линии вратарской. Жулиано вымотал у стоявших в стенке на линии ворот хозяев все нервы, готовясь сделать передачу под удар. В итоге гол заби Мак, и счёт стал не 3:0, а 3:2. Разницу почувствовали все. «Маккаби» задрожал, а «Зенит» кинулся отыгрывать последний дефицитный гол. Для этого потребовались всего пара минут. Жулиано замкнул прострел Мака с левого фланга. Уже ничья, но это ещё не финал. На первой минуте добавленного времени Жулиано делает ювелирную косую передачу от боковой в штрафную, где Джорджевич на ходу, в прыжке переправляет мяч в ворота. Джорджевич был одним из футболистов, которыми Луческу укрепил атаку «Зенита». Так что с одной стороны, Надо отдать должное тренеру «Зенита», перевернуть игру ему и его команде удалось, а с другой надо разобраться, по чьей вине питерцы почти 75 минут вообще ничего серьёзного не могли создать в атаке и пропустили три мяча. Ясно только, что лучшим на поле был Жулиано.

Соперники «Зенита» по группе «Алкмаар» и «Дандолк» сыграли в голландии вничью 1:1.

«Краснодар» провёл совершенно другую игру. «Зальцбург» не скрывает, что его цель — групповой этап Лиги чемпионов, и относиться к нему так же снисходительно, как «Зенит» отнёсся к «Маккаби», «Краснодар», конечно же, не мог. Игра была длч россиян непростой. Австрийцы демонстрировали быстрый и грамотный футбол, играли с высокой самоотдачей, и «Краснодару» приходилось играть в непривычном для себя темпе. Однако у краснодарцев было то, чего не хватало австрийцам, а именно игроки с высоким индивидуальным мастерством. Один из них, Жоазиньо, на 37-й минуте забил, как выяснилось, победный гол в ворота «Зальцбурга». В оставшееся время «Краснодар» уверенно сдерживал атаки соперника, довольно часто отвечая своими острыми выпадами. Последние тридцать минут, включая две добавленных, россияне играли в меньшинстве, но удержали нужный счёт довольно спокойно.

Играющие вместе с «Краснодаром» и «Зальцбургом» «Ницца» и «Шальке 04» сыграли с аналогичным результатом. Играли в Ницце, а победил «Шальке» 1:0.

Следующие матчи в Лиге Европы «Зенит» и «Краснодар» проведут 29 сентября дома, «Зенит» с «Алекмааром», а «Краснодар» с «Ниццей».

За два дня до этого начнутся игры второго тура в Лиге чемпионов. 27 сентября ЦСКА встретится с «Тоттенхэмом», а 28 сентября «Ростов» проведёт важнейший для себя матч с голландским ПСВ.

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