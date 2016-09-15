Путин и Нетаньяху обсудили перспективы диалога между Израилем и Палестиной
Москва, 16 сентября, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Затронуто положение дел в палестино-израильском урегулировании, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Израиль и США подписали пакет военных соглашений, которые предусматривают поставки Вашингтоном своему ближневосточному союзнику техники и оружия на $38 млрд в течение ближайших 10 лет.
При этом президент США Барак Обама обратился к Биньямину Нетаньяху с призывом признать независимость Палестины, заявив, что подписанные соглашения могут «внести значительный вклад в обеспечение безопасности Израиля», однако без решения палестинского вопроса они не имеют смысла.
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