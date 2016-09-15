Москва, 16 сентября, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

timesofisrael.com Президент России Владимир Путин, и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Затронуто положение дел в палестино-израильском урегулировании, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Израиль и США подписали пакет военных соглашений, которые предусматривают поставки Вашингтоном своему ближневосточному союзнику техники и оружия на $38 млрд в течение ближайших 10 лет.

При этом президент США Барак Обама обратился к Биньямину Нетаньяху с призывом признать независимость Палестины, заявив, что подписанные соглашения могут «внести значительный вклад в обеспечение безопасности Израиля», однако без решения палестинского вопроса они не имеют смысла.

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