Чебоксары, 16 сентября, 2016, 01:20 — ИА Регнум. За считаные дни до выборов на Чувашию обрушились беспрецедентные объёмы агитационной макулатуры. Информационная борьба за внимание избирателя от почтовых ящиков и столбов перешла на улицы и открытые площадки. В Чебоксарах на остановках общественного транспорта вызывающе стоят шатры «Единой России», из которых льётся рэп и поп — рядом бдят агитаторы из оппозиции, раздавая прохожим листовки и календари. Настоящая предвыборная ярмарка: кому чтение, кому чтиво, кому картинки — на любой вкус. На фоне агитационного шума происходят изменения в медийном пространстве. В очередной раз — четвёртый за последние четыре года — меняется издатель еженедельников «МК в Чебоксарах» и «АиФ-Чувашия». В августе, проиграв суды, в том числе депутату Госсовета республики Олегу Николаеву, окончательно закрылась газета «Эксперт Чувашии», которая ославилась обилием политической «чернухи» и непристойными карикатурами, за что получила название чувашского «Шарли Эбдо», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Филатов, cap.ru Михаил Игнатьев в стенах «Московского комсомольца». 2015 год

Из рук в руки

Накануне выборов в Чувашии сменился издатель сразу двух еженедельников — «МК в Чебоксарах» и «АиФ-Чувашия», которые синхронно продолжают переходить из рук в руки. Данная смена — четвёртая за последние четыре года. Как стало известно ИА REGNUM, франшизу выкупили структуры, аффилированные с Николаем Угасловым — строительным магнатом, депутатом Госсовета Чувашии, руководителем Национального конгресса и просто соратником главы региона Михаила Игнатьева. (К слову сказать, депутатский мандат ему достался благодаря Игнатьеву, возглавлявшему партийный список «Единой России» на выборах в Госсовет в 2011 году, как, впрочем, и в этом. Угаслов же на этот раз баллотируется в региональный парламент по одномандатному округу). Де-юре переход пока не состоялся: в выходных данных обоих еженедельников издатель указан прежний — ООО «Базис». Вместе с тем журналистам уже заявили, что со сменой издателя творческий коллектив еженедельников и редакционная политика сохранятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2012 года права на выпуск еженедельника «МК в Чебоксарах» получило ООО «Февраль-27», единственный учредитель которого — лояльный к правительству Игнатьева Сергей Немешкин. Затем издание перекупили бизнес-медийщики из Екатеринбурга, и со страниц еженедельника посыпалась резкая критика в адрес чувашских властей с параллельной поддержкой первого президента Чувашии Николая Федорова и его команды. В мае 2015 года франшизу выкупила фирма «Базис» с уставным капиталом 10 тыс. рублей: его единственным учредителем, по данным ФНС России, является Зухре Калмыкова — мать депутата городского собрания Чебоксар трёх созывов, единоросса Ильяса Калмыкова, который считал СМИ самой короткой дорогой в большую политику. Стилистика материалов изменилась диаметрально, но по пути в большое политическое будущее возникло множество непреодолимых препятствий, и «МК» стал не нужен.

Еженедельник «АиФ-Чувашия» меняет издателя параллельно с «МК в Чебоксарах». Напомним, ещё до «Базиса» среди издателей также был давний соратник главы Чувашии — Олег Мешков, получивший должность вице-спикера Госсовета Чувашии с приходом к власти Михаила Игнатьева. Именно его структурам было передано в 2012 году издание еженедельника «АиФ-Чувашия» от профёдоровских бизнес-структур. Однако в лояльных к власти руках еженедельник пробыл недолго — Мешков продал его идеологическим конкурентам Игнатьева, вернув медийный инструмент в актив Фёдорова. Мешков запомнился чебоксарцем как человек, который зарабатывает «по миллиону в день»: владелец пивоваренной компании, участвуя в выборах в Чебоксарское горсобрание 2005 года, задекларировал доход 362 млн рублей. Депутатом при президенте Фёдорове он не стал.

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Ложь, клевета, «Шарли Эбдо»

16 августа Управление Роскомнадзора по Чувашии заявило о прекращении деятельности газеты «Эксперт Чувашии» — незаконно распространяемого издания с проправительственной позицией. Соответствующие решения приняли Калининский райсуд и Верховный суд Чувашии, признав свидетельство о регистрации недействительным. Известно, что газета финансировалось ОАО «Чувашавтодор», руководитель которого был осуждён за хищение 43 млн рублей, а предприятие признали банкротом с миллиардным долгом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эксперт Чувашии» появился в прошлом выборном году с тиражом в 350 тыс. экземпляров и распространялся бесплатно. Он ославился обилием политической «чернухи». Примечательны были даже не тексты — а карикатуры на известных недругов и оппонентов баллотирующегося на пост главы республики Михаила Игнатьева. После первого же номера издание окрестили чувашским «Шарли Эбдо» и прочили судебные перспективы. Что и произошло.

Проиграв суды, приговорившие деятельность газеты, «Эксперт Чувашии» проиграл суд и депутату Госсовета Чувашии Олегу Николаеву («Справедливая Россия»). Парламентарию удалось доказать, что издание оклеветало его, опубликовав в сентябрьском номере сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство.

«По сути, эти «боевые листки» все как раз на клевете и построены. Теперь автору статей газетки «Эксперт Чувашии» Дарье Комаровой предстоит дать опровержение в СМИ с тиражом не менее 350 тыс. экземпляров. В пользу Олега Николаева с этого как бы журналиста будет взыскана еще и компенсация морального вреда», — пишет партийная газета «Справедливая Россия».

Примечательно, что публикации под подписью Дарьи Комаровой печатаются сейчас в еженедельнике «МК в Чебоксарах».

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