Москва, 16 сентября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и министр обороны Турции Хулуси Акар 15 сентября в Анкаре обсудили урегулирование сирийского кризиса, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

travmagazine.nl Флаги России и Турции

В ведомстве отметили, что состоявшиеся переговоры «позволили сблизить оценки сторон» по текущей ситуации в Сирии и перечню мер, необходимых для поддержания режима прекращения боевых действий.

Кроме этого, как сообщили в Минобороны, руководители генштабов «подтвердили обоюдный настрой на развитие диалога и дальнейшее взаимодействие по линии оборонных ведомств».

Читайте также: Военные России и США обсудили продление режима перемирия в Сирии