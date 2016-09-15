Владикавказ, 16 сентября, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Глава управления Росимущества по Северной Осетии Алан Цабиев подозревается в превышении должностных полномочий и хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

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Сообщается, что чиновника подозревают в причастности к незаконной продаже земли завода «Разряд» в 2013 году. Сумма ущерба предварительно оценена в 390 млн рублей, самому Цабиеву вменяют 61 млн рублей.

В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что земля, которую занимало оборонное предприятие, была продана за 82 млн рублей. Исполнительный директор завода Руслан Газаев в настоящее время находится под домашним арестом.

Напомним, продукция завода «Разряд» в Северной Осетии, входящего в госкорпорацию «Ростех», используется для нужд оборонно-промышленного комплекса. В августе этого года власти республики и руководство «Ростеха» заявили о планах по наращиванию производственных мощностей предприятия.