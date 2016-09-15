Ижевск, 16 сентября, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Большинство студентов, работавших на стройке моста через Каму, получили задержанную зарплату. Однако выплаты стали производиться только после обращения к главе Удмуртии Александру Соловьеву, сообщает пресс-служба общественной организации «Студенческие отряды Удмуртии».

Цитата из м\ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Бросай бельё, я тебе говорю

В среднем заработная плата составила 80 тыс. рублей.

Напомним, на стройке работали 142 представителя стройотрядов из 8 регионов: Удмуртии, Марий Эл, Татарии, Пермского края, а также Пензенской, Свердловской, Томской и Челябинской областей. Студенты занимались планировкой дорожных откосов, установкой матрасов Рено, штукатурно-малярными работами, бетонными работами, укладкой геоматов, уборкой строительного мусора, земляными работами и ежедневно перевыполняли задачу, поставленную перед ними работодателем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Удмуртии по итогам довольно жестких «переговоров с мостовиками» обещал, что до 7 сентября стройотрядовцы получат зарплату за июль, до 17 сентября — за август.

При этом в марте 2016 года сообщалось о задержке зарплат строителям моста через реки Кама и Буй. Средний срок задержки выплат составлял от 1 до 1,5 месяцев.