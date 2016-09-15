Бухарест, 16 сентября, 2016, 00:18 — ИА Регнум. В Румынии разгорелся громкий политический скандал, поводом для которого послужила публикация фотографии, на которой посол США в Бухаресте Ханс Клемм и ряд лидеров венгерского сообщества Румынии вместе держат в руках флаг непризнанного Бухарестом Секуйского края. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фотографию опубликовал на своей странице в Facebook мэр города Сфынту Георге Антал Арпад.

Ковасна (Трансильвания, Румыния)

Фото, сделанное в ходе визита дипломата в Ковасну (Трансильвания, Румыния), сопровождается комментарием о том, что представители венгерского сообщества преподнесли американскому дипломату в подарок флаг, «который также стал символом неуважения властей Румынии к секуйскому сообществу».

В Бухаресте на жест американского дипломата отреагировали негативно, а местами и истерично. МИД Румынии отметил, что подобные визиты «предполагают необходимость понимания и принятия во внимание наличия чувствительных мест».

Вместе с тем в министерстве отметили, что визит посла в Ковасну «вписывается в текущие обязанности посольств по изучению ситуации на местах с тем, чтобы быть в курсе реалий принимающего государства». «Такие визиты генерируют адекватное представление о реалиях Румынии в отношении прав, которыми пользуются лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, и межкультурной модели, продвигаемой в Румынии», — добавили в ведомстве.

Экс-президент страны, лидер партии «Народное движение» Траян Бэсеску, комментируя скандал с послом США и секуйским флагом, высказал мнение, что этот жест не является официальной позицией США и не должен восприниматься как поддержка Вашингтоном «сепаратизма», потому что США — «главный гарант территориальной целостности Румынии». «Ханс Клемм просто оказался недостаточно подготовленным дипломатом для посла своей страны в Румынии, в результате чего был легко обманут хитрецами из местной администрации в Ковасне. Не бросайте камни в США из-за Ханса Клемма», — призвал Бэсеску.

В пресс-службе посольства США заявили, что «Ханс Клемм является послом США для всей Румынии и регулярно путешествует по стране для встречи с различными группами румынского общества. В качестве союзника и стратегического партнера Румынии Соединенные Штаты поддерживают и приветствуют демократию в Румынии и усилия Румынии в укреплении демократических институтов путем полного и равного участия всех сегментов общества», — добавили в дипмиссии.

Сам Ханс Клемм заявил, что действительно важные для него флаги — это «флаги Америки и Румынии», а фотография, на которой он появляется с секуйским флагом, была сделана «в контексте, в котором он хотел быть вежливым». Он добавил, что румыно-американское стратегическое партнерство «сегодня сильнее, чем когда-либо».

Мэр Сфынту Георге Антал Арпад заявил в интервью для румынского издания Hotnews, что считает совершенно естественным то, что посол мог выступить против дискриминации одной общины в государстве, потому что «он является послом в Румынии, то есть он и наш тоже — венгерского сообщества, а не только румынской общины в этой стране». «И я хочу подчеркнуть, что в докладе о ситуации в области прав человека в Румынии, сделанного Государственным департаментом США, имеется ссылка на дискриминацию венгерского сообщества и тот факт, что мы не имеем права использовать наши национальные и региональные символы».

Политик также отметил, что не считает ошибкой подарок в виде секуйского флага, сделанный послу США, а ответственность за скандал «лежит на тех, кто начал эту антивенгерскую и антиантиамериканскую истерию».

ИА REGNUM напоминает, что это уже второй за последнее время скандал с участием американских дипломатов в Румынии и Молдавии. Ранее в Кишиневе и Бухаресте разгорелся скандал, связанный с заявлением посла США в Молдавии Джеймса Петтита, который в поздравительном выступлении по случаю 25-летия независимости Молдавии заявил, что объединение республики с Румынией не является реалистичным и не улучшит положение жителей страны.

Политики и чиновники румыноунионисты из Кишинева и Бухареста резко раскритиковали заявление Петтита, обвинив его в предательстве и назвав пособником Сталина, которого румыноунионисты считают создателем Молдавии и молдавской национальной и языковой идентичности. Румынские политики также потребовали от Вашингтона объяснений насчет того, является ли это официальной позицией США.

Венгерское меньшинство в Румынии, насчитывающее около 1,5 млн человек, что составляет около 6,6% населения страны, на протяжении многих лет при поддержке Будапешта добивается автономии в составе Румынии. Бухарест этому категорически противится, что является поводом для постоянных конфликтов между соседними странами.

Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами — победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения. Основная часть венгерского меньшинства в Румынии сегодня проживает на территории Трансильвании и имеет самоназвание секуи.

В самой Венгрии в 2010 году было принято и вступило в силу 1 января 2011 года новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.