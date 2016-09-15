Белград, 16 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сербские правоохранители 15 сентября задержали четверых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией с большим количеством оружия и боеприпасов. При себе задержанные имели поддельные паспорта граждан Болгарии, передаёт агентство БГНЕС.

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Сообщается, что операция была проведена МВД с привлечением сотрудников службы контрразведки Сербии.

Как было установлено, задержанные мужчины в возрасте от 31 до 44 лет являются гражданами Сербии, Боснии и Герцеговины, Ирака и Сирии. При задержании у них были изъяты пять пистолетов, автоматы М72AB1 и CZ, автоматическая винтовка, оптический прицел и патроны различного калибра.

По информации правоохранителей, изъятые оружие и боеприпасы предназначались для исламистских террористических группировок в Европе.

Отметим, что ранее в этот же день в Министерстве обороны Сербии заявили о резком увеличении за прошедшие полмесяца потока нелегальных мигрантов с территории Болгарии в Сербию, в том числе джихадистов. Как сообщил пресс-секретарь министерства Йован Кривокапич, только за последний день сербскими властями было задержан 50 мигрантов.

Также сообщается, что с момента создания в конце июля этого года совместных сербских патрулей полиции и военных были предотвращены попытки 7500 тысяч нелегалов проникнуть на территорию Сербии из Болгарии и Македонии.