Рим, 15 сентября, 2016, 23:59 — ИА Регнум.



Дмитрий Налбандян. Рим. Вид Ватикана с виллы Абамелик. 1963

Италия по-прежнему продолжает принимать потоки мигрантов, желающих достичь Евросоюза. Согласно последним данным, опубликованным 15 сентября агентством Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, только за август в Италию прибыло 23 000 беженцев, цифра примерно та же, что и год назад. Общее число мигрантов, выявленных на так называемом «средиземноморском маршруте» за первые 8 месяцев текущего года составило 117. 900. Ливия, как подтверждает Forntex, является основной страной, из которой мигранты направляются в Италию, в основном это выходцы из Нигерии и Эритреи, а также Бангладеш. Снизилось количество мигрантов на греческом побережье: в августе прибыло 3430 человек, на 97% меньше, чем годом ранее.

Тем временем, Мартин Коблер, глава миссии ООН в Ливии, выступая с докладом на Совете Безопасности, заявил, что в Ливии 235.000 мигрантов ожидают своей очереди и ищут способ, чтобы переправиться в Италию. «Чтобы восстановить безопасность в стране необходимо вести борьбу с контрабандистами, — сказал Коблер. — Это проблема связана с терроризмом». По словам главы миссии ООН в Ливии, терроризм и миграция являются симптомами одной болезни — отсутствия государственной власти. Повышенная безопасность является самым важным вопросом в настоящее время. Если будет сильная и единая армия в Ливии, опасности терроризма и торговли людьми больше не будет.

Как сообщает итальянское информагентство ANSA, только за один день 15 сентября береговая охраны страны провела шесть скоординированных операций по оказанию помощи мигрантам на пяти лодках, 750 человек спасли, один погиб. Судно со спасенными людьми направляется на Сицилию.