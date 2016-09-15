Рамалла , 15 сентября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Всемирный банк сообщает, что выделено меньше половины финансовых средств, обещанных донорами для восстановления сектора Газы после войны между ХАМАС и Израилем в 2014 году, передаёт ABC News.

Photo RNW.org Палестинские дети

Нехватка средств является одной из причин, почему палестинская экономика пребывает в состоянии стагнации. Безработица в секторе Газа составляет 42 процента, на Западном берегу реки Иордан — 18%. Всемирный банк отмечает, что израильские ограничения подтачивают конкурентоспособность палестинской экономики и ведут к оттоку частных инвестиций.

Банк рекомендует Израилю позволить расширить строительство на Западном берегу и ослабить блокаду сектора Газы. Он также призвал Палестинскую администрацию сократить расходы, в частности, за счёт снижения пенсионных выплат.