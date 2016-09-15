Лондон, 15 сентября, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Простым доступным языком корреспондент Йон Дин рассказывает о том, что истинной причиной проблем со здоровьем Хиллари Клинтон может являться отравление, причем, не случайное бытовое пищевое, а злонамеренное. Называются даже имена предполагаемых заказчиков.

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«Патологоанатом и невропатолог Беннет Омалу настаивает, чтобы команда Хиллари побеспокоилась о проведении ей анализов крови. Ее могут отравить, считает он — и это является засекреченным ходом тайной кремлевской многоходовой операции по вытеснению Клинтон из гонки за кресло в Белом Доме. Омалу говорит прямо: «Я не доверяю Путину и Трампу. Эти двое способны на все», — возбужденно сообщает Дин.

Доктор Омалу стал известен после того, как обнаружил у американских футболистов связь между сотрясениями и мозга и энцефалопатией. Участвовала ли когда-нибудь в матчах по американскому футболу нынешняя кандидат в президенты США от Демократической партии, корреспонденту ничего не известно. Упомянутый выше невропатолог и конспиролог Омалу тоже информацией на это счет не делится.