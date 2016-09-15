Прага, 15 сентября, 2016, 23:41 — ИА Регнум. «Жители России могут выступить против президента Владимира Путина на выборах в Государственную Думу, но не на улице. Пока еще не на улицах. Хотя ранее Путин обещал им рост экономики и повышение уровня жизни большинства граждан, сегодня большинство россиян обеднели. Несмотря на это пока никаких политических потрясений в стране не происходит и на предстоящих в воскресенье парламентских выборах их тоже не ожидается. При том, что впервые с момента прихода Путина к власти в 1999 году русские идут в воскресенье на парламентские выборы в ситуации экономического спада. Западные санкции и падение цен на нефть привели к тому, что экономика России сократилась в прошлом году на 3,7%, а в этом году Международный валютный фонд прогнозирует ее снижение еще на 1,7%», — пишет чешская интернет-газета Aktuálně.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отмечает издание, последний раз граждане России участвовали в парламентских выборах в период экономического спада только в 90-е годы при президенте Борисе Ельцине. При Путине такого никогда раньше еще не было. Тем не менее, ожидается, что пропутинская партия «Единая Россия» победит на выборах в Госдуму. Помимо нее в нижнюю палату российского парламента пройдут также три партии из так называемой «системной оппозиции», поддерживающие привилегированное положение Путина и его людей. Это коммунисты из КПРФ Геннадия Зюганова, националисты из Либерально-демократической партии Владимира Жириновского и социал-демократы из «Справедливой России» Сергея Миронова.

Несмотря на растущее недовольство в связи с ухудшением экономической ситуацией и падением уровня жизни, популярность Путина, согласно опросам, не снижается. Аналитический «Левада-центр», который Кремль недавно заклеймил в качестве «иностранного агента», приписывает российскому лидеру поддержку россиян на уровне 82%. Всего на 6% меньше, чем весной 2014 года, когда Москва присоединила Крым.

Среди жителей России немало людей, готовых пойти на всевозможные трудности ради своих представлений о сильном государстве и его великодержавного статуса. Таким образом Путин оказался в состоянии покупать благосклонность населения посредством жестких действий в отношении Украины или Сирии. Хотя совершенно очевидно, что подобная политика не может быть эффективной в долгосрочной перспективе, добавляет Aktuálně.