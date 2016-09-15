Нижний Новгород, 15 сентября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области распространяют обращение от имени губернатора Валерия Шанцева, нарушающее предвыборное законодательство.

Роман Фильцов Нижегородцы нашли в своих почтовых ящиках конверты с обращением Валерия Шанцева

В частности, конверты с обращением губернатора нашли в своих почтовых ящиках жители Дзержинска.

В тексте обращения, под которым стоит подпись Шанцева, в частности, говорится: «Прошу Вас на предстоящих в воскресенье 18 сентября выборах поддержать партию «Единая Россия» и ее представителей […] Поддержите команду «Единой России», партии, которая много лет поддерживает сохранение традиционных российских ценностей».

В то же время пункт 7 статьи 62 федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» гласит: «Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы: органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления; лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим…».

Примечательно, что среди представителей партии, которых предлагает поддержать губернатор, называется бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Именно в результате конфликта Шанцева и Булавинова в 2010 году последний вынужден был отказаться от поста главы города.