Потсдам, Германия, 15 сентября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель отдаёт должное итальянскому антимафиозному автору Роберто Савиано, назвав его отважным борцом за свободу прессы, передёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Мы все с трудом можем понять, какие страхи вам приходится переносить, пока вы вынуждены жить в подполье», — заявила Меркель в своей речи в Потсдаме на церемонии вручения награды M100 итальянцу.

Борьба за свободу прессы требует мужества от репортёра, считает канцлер. Савиано описал в своём произведении «Гоморра», по которому снят всемирно известный фильм, махинации каморры — неаполитанской мафии. С тех пор он живёт с защитой личности.