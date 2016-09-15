Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин преподнёс Дмитрию Медведеву подарок ко дню рождения — картина «В цеху» была вручена 15 сентября на заседании президиума Госсовета в Керчи. Вручая подарок, Путин сказал, что содержание картины соответствует тому, чем сейчас занимается премьер-министр.

artmus.culture21.ru Николай Овчинников. Президент России В.В. Путин и президент Чувашии Н.В. Федоров. 2003

«Великолепно», — отреагировал Дмитрий Медведев. Затем признался, что любит советских художников, пишут «Известия».

Владимир Путин часто дарит своим подчиненным на день рождения подарки со смыслом. Например, глава Счетной палаты Татьяна Голикова получила в подарок коллекционное издание гоголевского «Ревизора», а министр спорта Виталий Мутко — англо-русский разговорник после его выступления на английском языке.

Автором картины «В цеху», на которой изображён жёлтый трактор (чебоксарского тракторного завода — прим. ИА REGNUM), оказался чувашский художник Николай Овчинников. СМИ называют стоимость картины — 455 тыс. рублей.

В Чувашии гадают: что имел в виду президент, преподнося такой, как он сам выразился, «сувенир». То ли автор работы чем-то памятен, а может близок, то ли Медведеву пора быть поближе к людям и производству, то ли конкретно нужно помочь тракторному концерну. Напомним, у КТЗ убыток в 2015 году превысил 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности составляет около 83 млрд рублей, с начала этого года сокращены ещё 1,3 тыс. работников, а из оставшихся 8,6 тыс. сотрудников в августе в ежедневном режиме работали только 3 тыс. человек.

В республике ищут смыслы и ждут событий.

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Николай Овчинников (1918 — 2004) — народный художник Чувашской АССР (1968) и РСФСР (1984). Один из корифеев чувашского национального изобразительного искусства. Его работы находятся в 39 музеях, а также в музейных и частных собраниях за рубежом. В 2003 году написал картину, на которой изобразил двух президентов: Владимир Путин общается Николаем Федоровым, который на тот момент руководил республикой.

Николай Овчинников — участник советско-финской и Великой Отечественной войны. В ряды Красной Армии был призван 1 октября 1939 года Василеостровским РВК г. Ленинграда, служил в составе 48-й автотранспортной бригады Ленинградского военного округа, был заместителем политрука роты. 5 июля 1940 года был переведен в 29-й автотранспортный полк того же округа, где и встретил начало Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Ленинградском фронте. С 15 июля 1941 года по 1 декабря 1941 г. был механиком-водителем (лейтенант) танка в только что сформированном 22-ом отдельном учебном танковом полку, который первоначально размещался в г. Ленинграде на территории Кировского завода и готовил маршевые роты тяжелых танков КВ-1, выпускаемых заводом. В одном из боев, под городом Тихвином, Овчинников был тяжело контужен. В ноябре 1941 завод был эвакуирован и вслед за ним в начале декабря был переброшен на самолетах на Большую землю полк, далее ж/д транспортом — до Челябинска. 22-й полк вошел в состав Уральского военного округа, где Овчинников был начальником клуба до 7 июня 1942 года. Затем полк влился в состав 7-го запасного танкового полка формируемой 7-й учебной бригады тяжелых и средних танков, Овчинников служил там художником. 15 марта 1943 года он был назначен оперативным уполномоченным в отдел контрразведки «Смерш» 7-й учебной танковой бригады Уральского военного округа. Уволен в запас 26 ноября 1945 года в звании майора. (Из архива Чувашского государственного художественного музея).