Великий Новгород, 15 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. «В прошлом году мы сформировали бездефицитный бюджет, думаю, что сделаем его бездефицитным и на следующий год», — заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин в ходе встречи с жителями Великого Новгорода. Как сообщает пресс-служба главы региона, правительство области начинает готовиться к формированию бюджета 2017 года и рассматривает различные предложения.

Ольга Ларина ИА REGNUM В Новгородском кремле

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, за 8 месяцев в консолидированный бюджет области поступило 19 млрд 845 млн рублей (107% к январю-августу 2015 года). По словам первого вице-губернатора Вероники Мининой, 18 млрд. 193 млн рублей — это собственные, заработанные областью доходы (рост 114%). Более 3 млрд рублей перечислено региону из федерального бюджета.

Отмечается «стабильный рост собственных доходов бюджета», при этом темпы роста превышают среднероссийские (за 7 месяцев по области 113%, по стране — 104%).

Основные доходы бюджет Новгородской области области получает от налога на прибыль и налога на доходы физических лиц: 60% от собственных доходов. За 8 месяцев в бюджет региона поступило 10,9 млрд рублей этих налогов, при этом поступления налога на прибыль организаций достигли 5,1 млрд рублей — 132% к аналогичному периоду 2015 года.

Крупными плательщиками налога на прибыль являются ПАО «Акрон», ООО «Транснефть-Балтика», ПАО «Сбербанк России», ООО «Амкор ТП Новгород», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров».Налог на доходы физических лиц поступил в размере 5,8 млрд. рублей — на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первый вице-губернатор прогнозирует риск недополучения местными бюджетами доходов по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог), срок уплаты которых перенесён на два месяца — до 1 декабря 2016 года. «Нам надо пережить лишь один такой год. Тем не менее, в целом, бюджет стабильно выполняется. Это говорит о том, что с социальными обязательствами справимся», — заявила первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Новгородской области на 2016 год впервые сформирован без дефицита.