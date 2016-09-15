Пенза, 15 сентября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Пензы продлил срок принудительного лечения лидеру так называемых «бековских затворников» Петру Кузнецову. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, срок продлен еще на шесть месяцев в психиатрическом стационаре.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

С ходатайством о продлении в суд обратился главный врач Пензенской областной психиатрической больницы имени Евграфова. Срок пребывания в психиатрической клинике ранее неоднократно продлевался по комиссионному заключению врачей.

Напомним, в ноябре 2007 года 35 человек, в том числе четверо детей, укрылись в заранее оборудованном подземном помещении в Бековском районе Пензенской области. Люди угрожали сжечь себя, если их попытаются насильно достать из-под земли. Основатель секты Петр Кузнецов в пещеру не спускался, был задержан и помещен в Сердобскую психиатрическую больницу. Затворники собирались оставаться в пещере до мая, когда, по их мнению, должен наступить конец света. В марте несколько человек вышли на поверхность в связи с произошедшими в скиту обвалами. За время ожидания сектантами апокалипсиса две женщины-затворницы скончались. Последняя группа затворников покинула пещеру 16 мая 2008 года, тогда же из подземелья извлекли и тела умерших женщин.

В доме Кузнецова и его родителей была обнаружена религиозная литература, автором книг является сам Кузнецов, называющий себя «схимонах Максим». По решению суда обнаруженные материалы признаны экстремистскими, их конфисковали. Сам же духовный лидер по итогам экспертизы был признан невменяемым. В августе 2008 года суд признал Кузнецова виновным по ч.1 ст.239 УК («Создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных деяний) и ч.1 ст.282 УК РФ («Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, совершенные публично»). При этом Кузнецова освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.