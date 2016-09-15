Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал «недопустимыми и возмутительными» заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что палестинцы добиваются «этнических чисток» против евреев на Западном берегу реки Иордан, передаёт ABC News.

Photo RNW.org Лица Палестины

Пан сообщил Совету Безопасности ООН, что хочет внести ясность в то, что израильские «поселения являются незаконными по международному праву».

«Удушающей и гнетущей» оккупации Израилем палестинской территории «должен быть положен конец», — заявил генсек ООН. Политика Тель-Авива по переселению более 500 тысяч израильтян на палестинские территории «диаметрально противоположна созданию палестинского государства», — добавил он.

По словам Пан Ги Муна, международное сообщество считает расширение израильских поселений в Палестине «препятствием на пути к миру».

Постпред Израиля при ООН Дани Данон подверг критике «искажённое представление о ситуации» генсека. Препятствием к миру Данон считает «подстрекательство к терроризму» Палестиной и отказ её лидера Махмуда Аббаса встретиться с Нетаньяху.