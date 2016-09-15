Братислава, 15 сентября, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск призывает лидеров Евросоюза быть «предельно честными» в рассмотрении проблем блока, чтобы найти путь вперёд после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передаёт Reuters.

European People's Party Дональд Туск

«Мы не должны позволить кризису пойти насмарку», — заявил Туск репортёрам по прибытии в Братиславу, где пройдёт саммит с участием 27 лидеров ЕС.

«Мы не приехали в Братиславу, чтобы успокоить друг друга или, ещё хуже, отрицать реальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в данный момент в истории нашего сообщества после голосования в Великобритании», — заявил Туск, который будет председательствовать на саммите.

«Мы не можем начать нашу дискуссию … с такой блаженной уверенности, что ничто не является неправильным, что все было и есть в порядке», — добавил он. Польский политик призывает убедить граждан ЕС в том, что его лидеры извлекли уроки из Brexit.

Напомним, на референдуме 23 июня большинство, 52% граждан Великобритании поддержали выход своей страны из состава Европейского союза.