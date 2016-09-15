Нетанья, Израиль, 15 сентября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» после первого тайма проигрывает клубу из Тель-Авива «Маккаби» со счетом 0:1 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы, сообщает «Фонтанка.ру».

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Матч проходит в израильском городе Нетанья. Единственный пока гол матча на 27-й минуте игры забил головой Харис Медуньянин после передачи Тал Бен-Хаима.

Команды ушли на перерыв. Через 15 минут стартовый матч группового этапа Лиги Европы будет продолжен.