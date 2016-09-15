Вашингтон, 15 сентября, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы приняла меры, чтобы ограничить использование иностранных налоговых скидок американскими транснациональными компаниями передаёт Reuters. Целью решения, последовавшего после того, как ЕС обязал Apple Inc выплатить налоги Ирландии, является снижение налоговых обязательств ТНК в США.

Флаг США

Министерство финансов США издало постановление о снижении пределов иностранных налоговых послаблений, которые компании выплачивают по сравнению с их налоговыми обязательствами в США.

Пока непонятно, какой эффект эти меры окажут на Apple, которую европейские регуляторы в августе обязали выплатить Ирландии 13 миллиардов евро.

«Мы закрываем ещё одну налоговую лазейку, которая способствует эрозии нашей налоговой базы», — сказал помощник секретаря по налоговой политике казначейства США Марк Мазур.