Себеж, Псковская область, 15 сентября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. В здании бывшего железнодорожного вокзала поселка Идрица Себежского района вновь заработал транспортно-пересадочный узел. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, это уже второй подобный пункт в регионе, работа которого восстановлена после многолетнего перерыва.

Василий Поленов. Железная дорога

Первый транспортно-пересадочный узел, совмещающий в себе функции железнодорожной и автостанции, был открыт 28 июля нынешнего года в Плюссе.

В Идрице совмещённая автобусная и железнодорожная станция существовала с 1979 по 1992 годы, затем автобусная станция была закрыта, и на протяжении почти 25 лет, при сохраняющемся развитом автобусном сообщении, жители Идрицы не имели возможности пользоваться услугами автовокзала, а несколько лет назад по решению ОАО «РЖД» здесь был закрыт и железнодорожный вокзал.

Во вновь открытом здании станции выполнен косметический ремонт, открыта касса текущей и предварительной продажи автобусных билетов, установлены стенды с действующим расписанием и актуальной информацией. «В ближайшее время в кассе ТПУ «Идрица» откроется продажа железнодорожных и авиабилетов. Также обсуждается возможность восстановления пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Себеж — Великие Луки», — заявили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ожидается, что в рамках реализации программы реконструкции и развития пассажирской инфраструктуры в Псковской области будет создано ещё несколько аналогичных транспортно-пересадочных узлов: в Кунье, Сущево (Бежаницкий район), Невеле, Пустошке, Пыталово.