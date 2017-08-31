Ставрополь, 16 сентября, 2016, 07:15 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае региональные отделения партий «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ обратились в Генпрокуратуру и ЦИК с требованием отмены выборов в думу Невинномысска 18 сентября 2016 года, сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».

Это второе обращение региональных отделений партий в Центризбирком и Генпрокуратуру от местных представителей этих партий. Они заявляют, что на выборах в городской парламент готовятся массовые фальсификации в участковых избирательных комиссиях.

«По информации, требующей проверки, в ходе проходящей в городе Невинномысске избирательной кампании вскрываются факты подготовки массовых фальсификаций в день голосования непосредственно в УИКах г. Невинномысска», — говорится в обращении, опубликованном также в социальных сетях.

«Так, с членами участковых избирательных комиссий, расположенных на территории города Невинномысска, проводились беседы сомнительного характера с целью склонить их к фальсификациям непосредственно в день голосования 18 сентября. Тем членам участковых комиссий, кто отказался от этих «предложений» (кто поверил нашему президенту В. В. Путину, что эти выборы будут честными), кто не стал подписывать незаполненные протоколы, было настоятельно «рекомендовано» сложить с себя полномочия», — утверждают авторы письма.

По их сведениям, в Невинномысске полностью сменились составы 26 участковых избирательных комиссий из 54.

В связи с этим авторы обращения требуют отмены выборов в Невинномысске. Под документами поставили подписи представители всех трех партий, хотя их должности указаны некорректно: «координатор ЛДПР», «председатель Совета ПП «Справедливая Россия» и «секретарь местного отделения КПРФ».

Напомним, это второе обращение представителей этих партий в федеральные структуры за последние две недели. Ранее они направили обращение по поводу нарушения прав кандидатов в депутаты и их агитаторов во время предвыборной кампании в думу Пятигорска.

В частности, в обращении говорится о случаях нападений на кандидатов в думу Пятигорска, угрозах их жизни и здоровью, уничтожении агитационных материалов, препятствовании властями проведению предвыборной агитации оппозиционными кандидатами.

Комментируя эту ситуацию, глава крайизбиркома Евгений Демьянов сообщал, что целесообразно направлять подобные жалобы не в Центризбирком, а в местные территориальные комиссии и крайизбирком. Этого требует порядок обращений.

В случае направления жалоб в вышестоящие инстанции они будут направлены в региональную избирательную комиссию и ТИКи для разбирательства.

Как комментировал подобные заявления сопредседатель «Гражданской инициативы» Александр Брод, заявители таким образом затягивают сроки реагирования на обращения как минимум на две недели. Вместе с тем выборы состоятся уже через два дня.

По его мнению, создается впечатление, что партии таким образом просто «хотели дополнительного PR».

Напомним, 18 сентября 2016 года в Ставропольском крае состоятся выборы в Госдуму РФ VII созыва по федеральному списку партий и четырем одномандатным округам, в думу Ставропольского края также по одномандатным избирательным округам и по единому краевому избирательному округу.

Местные выборы в крае состоятся в 90 муниципальных образованиях, в том числе в крупнейших городах края: Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Кисловодске, Железноводске и других.