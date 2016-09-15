Берлин, 15 сентября, 2016, 21:35 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Молодая Россия

Уже очевидно, кто победит на предстоящих в России выборах депутатов Государственной думы, местных законодательных собраний и глав ряда регионов 18 сентября. Так стоит ли идти на выборы? Этим вопросом задаются многие молодые россияне накануне Единого дня голосования в воскресенье. Они не понимают, стоит ли поддерживать эту пародию на демократию. Поскольку «Единая Россия» почти наверняка снова получит большинство в российском парламенте, сообщает газета Die Zeit.

«Кремль почти гарантирует, что его партия «Единая Россия» получит уверенное большинство на предстоящих выборах в Госдуму. Поэтому многих молодых людей мучает вопрос, надо ли им идти голосовать. Многие из тех, кто хотел бы прогресса и благополучия для своей страны, останутся дома, чтобы не участвовать в плохой пародии на демократию, которая сегодня существует в самодержавной по сути России», — пишет газета.

Как пишет издание, молодое поколение россиян в настоящее время довольно критически настроено по отношению к правительству, но оно также не доверяет и оппозиции. Кроме того, в последнее время в России весьма распространены патриотические молодежные движения, которые, как правило, формально называются «независимыми», но при этом поддерживаются или даже организованы государством.

Они выступают в поддержку режима и в защиту традиционных моральных и этических ценностей. Такие ценности пропагандирует, например, молодежное движение «Наши» (движение «Наши» официально прекратило существование в 2013 году — прим. ИА REGNUM ), созданное в 2005 году администрацией президента, чтобы противодействовать «русской оранжевой революции». Его сторонники называют себя «городскими блюстителями общественной морали», пишет Die Zeit.