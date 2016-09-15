Рим, 15 сентября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что финансовый сектор Лондона не должен быть ослаблен решением Великобритании о выходе из состава Евросоюза, передаёт Reuters.

Дмитрий Налбандян. Англия. Лондон

«Лондонский сектор финансовых услуг — огромный актив для всего ЕС. Это большая выгода для итальянской экономики, также как и экономики Соединённого королевства», — заявил Джонсон на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Паоло Джентилони.

Британскому дипломату был задан вопрос, следует ли Великобритании поддержать призывы банков к подписанию переходного соглашения, чтобы защитить Лондон-сити. Переговоры между ЕС и Британией о выходе последнего из состава блока, ожидается, будут длительными. Джонсон настроен «оптимистично» относительно данных переговоров.

«Я не думаю, что кто-то здесь хотел бы видеть негативные последствия для отрасли (финансовых услуг Лондона) в Италии», — добавил Джонсон.