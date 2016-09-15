Саранск, 15 сентября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. В Саранске 15 сентября прошла церемония открытия нового главного корпуса Мордовского Государственного университета имени Огарева. С этим событием студентов и преподавателей поздравил глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

mrsu.ru Участники церемонии открытия МГУ имени Огарева

Новый 17-этажный корпус высотой 90 метров — самое высокое здание в городе. Стоимость строительства, которое продолжалось в течение трех лет, оценивается в 1,5 млрд рублей, основная часть средств выделялась из федерального бюджета. Однако большая часть работ по строительству уникального для республики здания выполнена местными строительными организациями.

Здесь будут учиться студенты математического, филологического, иностранного факультетов и историко-социологического института — всего почти 2,5 тыс. студентов и преподавателей. Более 100 аудиторий оснащены мультимедийнымоборудованием.

«Республика всегда оказывала ощутимую финансовую поддержку университету. За 5 лет на программу развития вуза, строительство корпусов и общежитий выделено более 3 млрд рублей. Половина этих средств направлена на оснащение оборудованием. Открыто более 80 новых лабораторий мирового класса», — подчеркнул на торжественной церемонии Владимир Волков.

По его словам, место нового корпуса с особой историей. Старый первый корпус университета знаком и памятен многим поколениям студентов и преподавателей. Здесь работал всемирно известный ученый Михаил Бахтин. Глава Мордовии пожелал нынешнему поколению студентов быть достойным памяти великого земляка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2015 года в сквере напротив центрального кампуса Мордовского государственного университета открыли памятник всемирно известному философу, литературоведу, лингвисту Михаилу Бахтину. Ученый впервые начал работать в мордовском вузе в 1936 году после ссылки. Затем с 1945 по 1961 год Бахтин преподавал на историко-филологическом факультете Мордовского педагогического института (с 1957 года — Мордовский университет), был доцентом, заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы. В Саранске философ подготовил к публикации книги, принесшие ему мировую известность — «Проблемы поэтики Достоевского», а также «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».