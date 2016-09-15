Киев, 15 сентября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. МИД Украины собирается направить России ноту протеста на тему рабочей поездки президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, сообщает УНИАН со ссылкой на официального представителя МИД Украины Марьяну Беца.

kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев в ходе осмотра участка строительства транспортного перехода через Керченский пролив

По ее словам, соответствующая нота протеста является привычной реакцией на каждый случай несанкционированного Киевом въезда на территорию российского Крыма как руководства России, так и любых других иностранных граждан.

Напомним, Владимир Путин провел в Керчи заседание президиума Госсовета. Обсуждались темпы строительства моста через Керченский пролив и вопросы его обеспечения необходимой автомагистральной и железнодорожной инфраструктурой. Кроме того, Владимир Путин и Дмитрий Медведев осмотрели местные достопримечательности и посетили Керченский мост.