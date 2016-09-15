Вашингтон, 15 сентября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. США обвиняют правительство президента Сирии Башара Асада в том, что оно якобы мешает доставке гуманитарной помощи в нуждающиеся в ней регионы САР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волшебная лампа

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест повторил озвученные ранее 15 сентября комментарии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Последний говорит, что правительство Асада является главным препятствием расширению доступа для гуманитарной помощи.

Эрнест отметил, что благодаря достигнутому Россией и США перемирию насилие в Сирии значительно снизилось. Однако, по его словам, удалось достичь меньшего успеха в облегчении доставки гуманитарной помощи в Сирию.