Москва, 15 сентября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. В преддверии Единого дня голосования задача всех политических партий — обеспечить легитимность избирательного процесса. Со своей стороны, «Единая Россия» уже дала своим региональным отделениям задачу провести выборы прозрачно, открыто. Об этом в четверг, 15 сентября, по итогам заседания Центрального избирательного штаба «Единой России» в режиме видеоконференции заявил тележурналист Евгений Ревенко.

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«У нас была достаточно активная и серьезная избирательная кампания, которая сейчас завершается. И задача всех политических партий — обеспечить ее качественное завершение и легитимность выборов. А также возможность для избирателей проголосовать так, как они посчитают нужным», — сказал журналист. Он добавил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделала все возможное для того, чтобы довести до ТИКов и УИКов указания о том, как необходимо провести голосование. «Что касается «Единой России», то региональным отделениям даны указания обеспечить прозрачность и легитимность. Никакой иной задачи партийным структурам на местах не ставится. Для нас самое главное, чтобы 18 сентября на выборы пришло максимальное количество людей, и они проголосовали так, как они считают нужным. Чтобы никто не посмел помешать избирателю», — подчеркнул Евгений Ревенко.

Журналист также упомянул о том, что для него данная предвыборная избирательная кампания стала первой. «Это очень интересный творческий процесс, где приходилось не только креативить, но и самому принимать участие в многочисленных встречах с интересными людьми. Я погрузился в проблемы нескольких регионов. И в процессе кампании у меня сформировался большой портфель тех самых наказов избирателей, с которыми нужно будет работать при любом исходе голосования. Мы не имеем права обмануть ожидания людей», — сказал Евгений Ревенко.

«Единая Россия» стремится к открытости и честности избирательного процесса. Именно поэтому при формировании списка кандидатов от партии в депутаты Госдумы было проведено предварительное голосование, в рамках которого сами избиратели определили достойных участвовать в избирательной кампании. Об этом в четверг, 15 сентября, по итогам заседания Центрального избирательного штаба «Единой России» журналистам заявил сопредседатель Центрального координационного Совета сторонников «Единой России», телеведущий Петр Толстой.

«Я считаю, что предварительное голосование очень положительно повлияло на избирательную кампанию. «Единая Россия», в отличие от других партий, сформировала свой список кандидатов не в кабинетах — он был сформирован самими избирателями. Такая политика дает возможность Партии обновляться», — отметил Петр Толстой, добавив, что каждый избиратель может прийти в «Единую Россию» со своими предложениями, и они будут реализованы.

По его словам, главное — сделать предстоящие выборы честными и понятными. «Считаю, эта кампания отличается от предыдущих открытостью и обращенностью к избирателям. Надеюсь, что это почувствуют и люди.

Мы надеемся на поддержку избирателей», — добавил сопредседатель Центрального координационного Совета сторонников «Единой России».