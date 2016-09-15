Ереван, 15 сентября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Отставка армянского правительства и назначение премьер-министром Карена Карапетяна внушили экспертам и политически активной части общества осторожный оптимизм на положительные подвижки в экономике. Карапетян, который 15 сентября впервые выступил с трибуны армянского парламента, признал, что экономика в Армении находится в неутешительном состоянии, тем не менее, по словам нового премьера, он приложит все необходимые усилия, чтобы изменить ситуацию.

Photolure Здание правительства Армении

ИА REGNUM поинтересовалось у руководителя исследовательского центра «Альтернатива», экономиста Татула Манасеряна как он оценивает заявления нового главы правительства о ситуации в армянской экономике и шансы на решение существующих проблем.

«Я нисколько не сомневаюсь, что предыдущие премьер-министры Армении были не меньше заинтересованы в экономическом прогрессе, однако нужна также политическая воля высшего руководства и командная работа. Я считаю, что в случае с Кареном Карапетяном мы имеем дело с профессиональным менеджером. Он имеет опыт и на микроуровне, и на макроуровне, причем как в Армении, так и за рубежом», — отметил Манасерян.

По словам эксперта, все это внушает оптимизм. Однако экономист считает, что всего этого будет недостаточно для ощутимого прогресса. «Карапетяну придется сейчас преодолевать и другие проблемы. В первую очередь коррупцию во всех властных звеньях, с которой необходимо бороться. Он должен решительно добиваться выполнения всех решений правительства. К сожалению, прежде были случаи, когда решения кабинета не выполнялись», — отметил Манасерян.

В частности, он напомнил о распоряжении бывшего премьер-министра Овика Абрамяна сократить количество служебных автомобилей. Однако позднее появились слухи, что сокращения осуществляются за счет старых, грузовых автомобилей, машин 40-летней давности и т.д. «То есть это уже превращается в нечто другое, исполнение этих решений должно быть безусловным», — подчеркнул экономист.

Он также назвал несколько условий, которые сделают успешной работу нового премьера. «В первую очередь ему нужно выбрать правильные кадры, профессионалов, людей, которые будут в состоянии нести ответственность за экономику в целом: не просто отчитываться перед премьер-министром или президентом страны, а работать в команде, что может обеспечить эффективность деятельности правительства», — добавил Манасерян.

Кроме того, эксперт считает, что Карапетяну нужно освободиться от «балласта» людей, которые делают все, чтобы создать видимость работы, а на самом деле только мешают.

«Третье… На мой взгляд, необходимо сосредоточить внимание на том, чтобы правительство работало не только с частным сектором. Я считаю, что именно в таких взаимоотношениях кроется возможность коррупции. Сюда нужно включить еще такое звено, как гражданское общество, точнее его специализированные структуры, экспертов и общественные организации. Например, организации по защите прав потребителей, юристов, экономистов, то есть профессионалов, которые смогут дополнить работу правительства и помочь как в принятии решений, так и в мониторинге их реализации», — отметил Манасерян.

В этом случае, по мнению экономиста, Карену Карапетяну удастся преодолеть проблему и вызовы, стоящие перед страной.

Карапетян возглавил правительство Армении 13 сентября, заменив на посту премьер-министра Овика Абрамяна. По Конституции он должен сформировать кабинет в двадцатидневный срок с момента назначения.

В 2001—2010 гг. Карапетян занимал должность гендиректора ЗАО «АрмРосгазпром» (дочернее предприятие «Газпрома» в Армении). В 2010−11 гг. занимал должность мэра Еревана. В декабре того же года был назначен первым вице-президентом «Газпромбанка». С ноября 2012 года занимал должность заместителя генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» по стратегическому развитию. В 2015 году стал замгендиректора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг».