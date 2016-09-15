Нижний Новгород, 15 сентября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Социальные учреждения Нижнего Новгорода вновь накопили многомилионные долги перед энергетиками. По словам генерального директора ОАО «Теплоэнерго» Александра Котельникова, на сегодня их долги за поставленную теплоэнергию превысили 500 млн рублей.

buklya.com Гоголевский «Ревизор»

Вся существующая задолженность накоплена за истекший период 2016 года. Среди основных должников больницы №17 и №30 и родильные дома №4 и №6.

«Руководство этих учреждений ведет переговоры по погашению существующей задолженности, поэтому подача тепла в них будет начата точно в срок», — уточнил Котельников.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с долгами перед поставщиками энергоресурсов в Нижнем Новгороде возникает не первый раз. Так, на начало 2016 года долги учреждений образования Нижнего Новгорода превысили 480 млн рублей. Общая кредиторская задолженность городского бюджета на тот момент составляет более 1,9 млрд рублей.

Помимо учреждений образования крупные долги перед энергетиками и поставщиками топлива были накоплены у транспортных предприятий.

Читайте также: Долги учреждений образования Нижнего Новгорода превысили 480 млн руб

Читайте также: Нижний Новгород предложено признать банкротом

Нижний Новгород даже предлагали признать банкротом. Глава города и председатель городской думы Иван Карнилин счел эти меры преждевременными.

Городские власти предлагали областному правительству поделиться бюджетным кредитом, полученным регионом. Нижегородская мэрия предлагала выделить Нижнему Новгороду 2 из полученных областью 12 млрд рублей. Эти средства планировалось направить на погашение кредиторской задолженности.

Областное правительство отказало муниципальным чиновникам в этой просьбе.

К апрелю 2016 года кредиторская задолженность Нижнего Новгорода сократилась в три раза, город практически полностью рассчитался с кредиторами в социально значимых отраслях.

Городские власти и депутаты гордумы уверяли, что возникшая задолженность образовалась в результате неэффективной работы предыдущей администрации города во главе с Олегом Кондрашов.

Однако, осенью 2016 года администрация города сменилась, а долги продолжают накапливаться.

Читайте также: Нижнему Новгороду отказано в получении бюджетного кредита