Нальчик, 15 сентября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в покушении на получение взятки и посредничество в этом начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по городу Нальчику и заместитель министра сельского хозяйства республики. Об этом ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Начальник отдела по борьбе с коррупцией, по версии следователей, требовал от начальника одного из отделов Минсельхоза КБР взятку в размере двух миллионов рублей. В обмен за это злоумышленник пообещал прекратить проверку, которую проводили его подчиненные по выявлению противоправных действий сотрудника министерства. В процессе переговоров сумму взятки удалось снизить до миллиона рублей.

Лично получать взятку сотрудник полиции отказался, предложив передать деньги через их общего знакомого — заместителя министра сельского хозяйства региона. Накануне, 14 сентября, начальник отдела Минисельхоза явился с названной суммой к замминистру и передал ему деньги, предназначенные для Сотрудника полиции, который по должностным обязанностям должен был сам бороться с коррупцией.

После передачи денег оба подозреваемых были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии.

В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере», в отношении другого — «Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере». Следствие ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Кабардино-Балкарии на взятке попался подполковник юстиции, следователь одного из территориальных отделов МВД. Взамен на обещание не возбуждать уголовное дело сотрудник полиции получил 35 тыс. рублей.

Также в феврале в республике оказались на скамье подсудимых две сотрудницы полиции — начальник первого отдела следственного управления УМВД России по городу Нальчику Оксана Иванова и бывший начальник отделения по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними, второго отдела того же следственного управления Марина Приева. Их обвиняли в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Женщины обещали помощь в трудоустройстве в органы внутренних дел за деньги.