Москва, 15 сентября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Российские военные до сих пор не получили от США никаких точных данных о местах дислокации отрядов «умеренной оппозиции», что затрудняет уничтожение террористических группировок и ставит под угрозу срыва гуманитарную миссию в Сирии, заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

ИА REGNUM

Американцами передан России только перечень подконтрольных им вооруженных формирований, однако точных данных о местах их дислокации, численности и фамилиях командиров до сих пор не предоставлено, что затрудняет борьбу с боевиками запрещенной в России группировки «Фронт ан-Нусра». Российский генерал подчеркнул, что такой подход США ставит под угрозу также и доставку гуманитарной помощи в регион.

Виктор Познихир отметил, что российской стороной осуществляется контроль соблюдения режима прекращения огня. В частности, в Алеппо используются видеокамеры для отслеживания обстановки, данные с которых доступны на сайте Министерства обороны России. Войска законного правительства Сирии отводят боевую технику для создания демилитаризованной зоны, а ВВС Сирии и ВКС России прекратили авиаудары по районам предполагаемого нахождения отрядов «оппозиции». Информации о таких же действиях со стороны вооруженных группировок, контролируемых США, до сих пор нет. Напротив, отмечается постоянный рост нарушений режима прекращения огня с их стороны. За первые сутки их зафиксировано 23, за вторые 37, за третьи — уже 45.

Российский генерал напомнил, что главной целью российско-американских договорённостей о возобновлении в Сирии режима прекращения боевых действий является четкое разделение районов, контролируемых запрещенными в России группировками ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра» и «умеренной сирийской оппозиции». Это разделение поставлено под угрозу бездействием США в части выполнения своих обязательств.

Напомним, 12 сентября начал действовать пакет российско-американских договорённостей, согласованных в ходе серии двусторонних консультаций. Перемирие в Сирии должно соблюдаться 48 часов, а затем будет продлено ещё на пять дней.