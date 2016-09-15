Кострома, 15 сентября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области окончательно запретила распространение агитационных газет КПРФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии. Этот запрет стал повторным при том, что первоначальное решение избиркома суд признал незаконным, отмечают коммунисты.

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Костромской областной суд на заседании 13 сентября по иску руководителя регионального отделения КПРФ Валерия Ижицкого признал незаконными действия избирательной комиссии региона, которая запретила распространять агитационные материалы КПРФ в последнюю неделю перед днем голосования. Избирком сослался на закон об интеллектуальной собственности: в газете КПРФ была упомянута партия «Коммунисты России», причем ее логотип был перечеркнут. В КПРФ с решением не согласились, эмблема партии не может быть объектом интеллектуальной собственности, тем более — перечеркнутая. Суд согласился с доводами истца и признал решение избиркома незаконным.

Как сообщает пресс-служба КПРФ, кандидат в Госдуму Валерий Ижицкий на следующий день после суда получил официальное письмо от председателя костромского избиркома Михаила Барабанова с извещением, что он намерен опротестовать судебное решение в Верховном суде и на время обжалования запрещает распространение партийной газеты. Коммунистов возмутило, что к этому времени закончится время, отведенное для предвыборной агитации. Коммунисты обвинили избирком в «лицемерии» и предвзятом отношении к некоторым партиям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 7 сентября в региональный избирком поступило 38 обращений по поводу возможных нарушений избирательного законодательства, к выборам депутатов Государственной думы седьмого созыва относилось 21 из них. Жалобы касались информационного обеспечения выборов и проведения предвыборной агитации, а также с вопросов сбора подписей избирателей и регистрации кандидатов.