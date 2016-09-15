Рязань, 15 сентября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Новый дом культуры, способный вместить 400 человек, открылся в поселке Ухолово Рязанской области 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, министр строительного комплекса области Вячеслав Меньшов, глава администрации Ухоловского района Николай Кожин, школьники, местные жители.

ryazangov.ru Новый Дом культуры в поселке Ухолово Рязанской области

В строительство нового объекта было вложено 100 млн рублей — это средства из областного и из федерального бюджетов. В Доме культуры разместились районная библиотека, музыкальная школа, центр народного творчества. В актовом зале установлено оборудование для кинопоказов, проведения песенных и танцевальных конкурсов.

Олег Ковалев поздравил жителей поселка с открытием нового дома культуры и высказал уверенность, что новый ДК станет культурным центром поселка.

«Для нас важно, что в регионе появилось еще одно современное учреждение культуры, где взрослые и дети смогут реализовывать свои способности и таланты, — отметил Олег Ковалев. — Мы будет и в дальнейшем развивать социальную сферу сельских территорий — строить клубы, ФАПы, улучшать качество дорог».