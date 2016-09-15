Великий Новгород, 15 сентября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Демянского района Александра Федорова, который обвинен в покушении на посредничество во взяточничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291.1 УК РФ с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Новгородской области.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, глава района обвиняется в получении 100 тысяч рублей от главы администрации Полновского сельского поселения Демянского района Новгородской области Надежды Борисовой. По версии следствия, деньги он должен был передать экс-следователю СКР, якобы предлагавшему свою помощь в недопущении уголовного преследования Борисовой. Федорова задержали в его кабинете при получении денег от Борисовой в ноябре 2015 года после того, как она обратилась в ФСБ.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал», — заявили в пресс-службе следственного управления СКР по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Демянского района пошла под суд врач-терапевт поликлиники Демянской Центральной районной больницы Людмила Самохина, которая выписала попавшему под следствие Федорову подложной больничный.

В марте 2016 года Фёдоров был арестован, но впоследствии мера пресечения главе района была изменена на домашний арест.