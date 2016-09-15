Уфа, 15 сентября, 2016, 19:40 — ИА Регнум.



Pictures of Money Новая головная боль автомобилистам

В Башкирии автовладельцы выражают недовольство существующим положением с получением полисов ОСАГО, не видя существенных изменений после открытия новых офисов Единого страхового агента (ЕСА). Как заявил ИА REGNUM экономист Константин Кузьминых, данная ситуация спровоцирована автостраховщиками, добивающимися увеличения стоимости ОСАГО, так как считают ОСАГО не выгодным страхованием по существующей ценовой политике.

Проблемы с ОСАГО начались не вчера

О невыгодности ОСАГО говорится на протяжении нескольких лет. «В 2010 году автостраховщики утверждали, что в 2010 году убыточность по ОСАГО в Башкирии достигла 91%, — сообщили ИА REGNUM в экспертном сообществе LogoMarkt. — 2011 году для Уфы региональный коэффициент страховки увеличился с 1,3 до 1,8, подорожало ОСАГО и в других городах Башкирии. В частности, в Стерлитамаке и Туймазах региональный коэффициент увеличится с 1,0 до 1,3, в Благовещенске и Октябрьском с 1 до 1,2, в Ишимбае, Кумертау и Салавате — с 1,0 до 1,1». Стоимость страхового полиса ОСАГО на автомобиль «Лада Приора» для 19-летнего водителя из Уфы без стажа вождения после 28 июля 2011 года увеличилась с 4375 до 7 тыс. рублей.

В декабре этого же года башкирское Управление антимонопольной службы признало «Росгосстрах» нарушителем закона за навязывание добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) при продаже полисов ОСАГО. При этом за 9 месяцев 2011 года «Росгосстрах» в Башкирии собрал около 1 млрд рублей по ОСАГО, а его доля на этом рынке составила 63,5%. Роспотребнадзор республики предостерег клиентов страховщика от покупки навязываемых услуг и разъяснил, что приобретение полиса ОСАГО не может быть обусловлено заключением договора добровольного страхования.

Крупнейшими страховыми компаниями, оказывающими услуги по ОСАГО в Башкирии, по итогам 2011 года стали «Росгосстрах» (с долей на рынке 65,5%), «Уралсиб» (5,3%) и «Военно-страховая компания» (ВСК, доля 4,6%). Тогда же УФАС указывал также на сокращение числа страховщиков, работающих по ОСАГО — с 52 до 43, а сам рынок ведомство квалифицировало, как «высококонцентрированный с недостаточно развитой конкуренцией».

Звучали в адрес страховщиков и претензии другого рода. Так, сотрудники филиала компании «Росгосстрах» в Башкирии в январе 2012 года незаконно выдали жителям республики 10 тыс. талонов технического осмотра без реального проведения технического диагностирования автомобилей и заключили с ними договоры ОСАГО. Операторы ТО весь январь 2012 года простаивали без дела, в то время как 10 тыс. водителей получили талоны ТО незаконным способом.

Констатация фактов навязывания страховщиками допуслуг к ОСАГО в Башкирии продолжалась и в 2012, и в 2013 годах.

Снова кризис виноват?

31 марта 2014 года рядом СМИ отмечалось, что большинство страховых компаний в Уфе отказываются оформлять полисы ОСАГО, мотивируя отсутствием бланков. В апреле 2014 года республиканские власти отреагировали на жалобы автовладельцев, и в апреле 2014 года парламентский совет по инфраструктурному развитию при Госсобрании РБ приступил к изучению ситуации невыдачи полисов ОСАГО. По утверждениям автовладельцев, полисы или не продавались совсем, или предлагались в нагрузку с другими страховками. Пришедшие на экспертный совет страховщики во всем обвинили нерентабельные тарифы и многочисленную армию автоюристов, забросавших суды исками от недовольных страховкой автовладельцев. Депутат Госсобрания РБ Рустам Ишмухаметов обещал подготовить письмо в правительство России в поддержку страховщиков и открыл сбор предложений от страховых компаний Башкирии, как решить проблему с ОСАГО.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года в Белебее были возбуждены административные дела в отношении двух сотрудников филиала ООО «Росгосстрах», отказавшихся заключать договора ОСАГО с местными жителями. По результатам рассмотрения дел оба страховщика оштрафованы на 4 тыс. рублей каждый. Договоры страхования с заявителями заключены.

Выяснилось, что нарушения прав автовладельцев при заключении договоров носят массовый характер. Нарушения при продаже полисов были выявлены в Мелеузе, а также в Чекмагушевском, Зианчуринском, Зилаирском и Стерлибашевском районах. Всего в ходе проверки деятельности страховых компаний сотрудниками прокуратуры возбуждено 17 административных дел, внесли 36 представлений руководителям организаций и объявили 27 предостережений о недопустимости нарушений закона. В суд предъявлено исковое заявление об обязании ООО «Росгосстрах» заключать договоры ОСАГО без навязывания иных услуг страхования.

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«Новые трудности с заключением договоров ОСАГО возникли в октябре 2014 года, когда максимальная выплата за порчу автомобиля стала составлять 400 тыс. рублей, а не 120 тыс. рублей, как раньше, — отметили в LogoMarkt. — Автостраховщики жаловались, что в первых числах октября 2014-го у них не было ни новых образцов полисов, ни обновленных тарифов».

В 2015 году специалисты Страховой группы «Согаз», проанализировав данные Центробанка, пришли к выводу, что страховой рынок Башкирии «сжимается» в условиях кризиса. Сборы в крупнейшем сегменте страхового рынка — ОСАГО — увеличились на 28% до 2,21 млрд рублей, что объясняется повышением тарифов на этот вид страхования в октябре 2014 года и апреле 2015 года. При этом из-за существенного увеличения лимитов возмещения ущерба выплаты по ОСАГО выросли на 45% — до 1,55 млрд рублей. Наиболее убыточным в первом полугодии 2015 года оставался сегмент добровольного автострахования (автокаско + ДСАГО). Совокупные страховые премии в этом сегменте снизились на 29% до 1,03 млрд рублей. Выплат сократились на 15% до 1,03 млрд рублей. Таким образом, страховщики выплатили столько же, сколько собрали премии.

В Башкирии, по результатам мониторинга, проведенного региональным штабом ОНФ весной 2015 года, из 10 компаний, оказывающих услуги по оформлению полисов ОСАГО, оформить полис сразу и без дополнительных услуг удалось только в одной. Были выявлены два блока проблем, с которыми сталкиваются автовладельцы. Первый — это отсутствие бланков полисов, сбои в программном обеспечении, намеренное затягивание процедуры продажи (до 30 дней), а также продажа только «своим» клиентам и отказ остальным. Второй блок проблем связан с навязыванием дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО (страхование жизни, здоровья и так далее).

Удорожание полисов ОСАГО при одновременном снижении доходов граждан и ухудшении качества работы страховщиков стимулировало возникновение черного рынка поддельных и фиктивных бланков. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), на каждые 100 полисов ОСАГО в 2015 году приходилось два поддельных.

Всего в 2015 году с рынка ОСАГО в Башкирии ушли девять компаний, ряд других сократили офисы в районах и весь поток клиентов направился в крупные города. Время обслуживания клиентов выросло из-за необходимости сверять данные об автомобилистах в базе РСА. По итогам 2015 года наибольший убыток автостраховщикам принесло КАСКО, количество договоров по которому сократилось на 37%, а выплаты превысили 90% от сборов.

Год 2016

В феврале и марте 2016 года сообщалось, что страховые компании в Уфе не успевают выдавать полисы ОСАГО автовладельцам, из-за чего в офисах ряда страховых компаний с начала недели выстраиваются длинные очереди. По словам автомобилистов, страховые компании заносят клиентов, обратившихся за оформлением полисов, в списки, но не успевают обслужить очередь в течение дня и отсылают к страховым агентам, которые продают ОСАГО с допопциями.

В апреле ситуация с автострахованием в регионе обеспокоила управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии: в ведомстве отметили «обвал нарушений» и резко возросшее количество жалоб. По словам руководителя управления Зульфиры Акбашевой, «люди не могут получить услуги по автострахованию даже с доплатой, даже с навязанными им дополнительными страховыми продуктами. В офисах компаний стоят очереди, делают перекличку». 18 апреля Национальный банк Башкирии распространил заявление, в котором признавал, что автовладельцы массово жалуются на отказы в оформлении ОСАГО и навязывание дополнительных услуг.

В августе депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов направил в Банк России обращение с просьбой рассмотреть вопрос о включении Башкирии в состав «пилотных регионов» — участников системы агентских продаж Российского союза автостраховщиков. Предполагалось, что включение Башкирии в программу «единого агента» поможет решить эту проблему и снизить социальное напряжение.

«Сложилась ситуация, когда, по существу, над людьми издеваются, по десять человек в день принимают, страховщики саботируют исполнение своих обязанностей по обеспечению доступности полиса ОСАГО на территории, — констатировал Климов. — Существующая санкция в 50 тысяч рублей штрафа на должностное лицо была явно недостаточна. Сегодня страховые компании ведут себя таким образом: в Уфе стараются формально исполнить букву закона, полисы продают и, вроде как, не очень навязывают, но вместе с тем ситуацию саботируют».

Как сообщало ИА REGNUM в конце августа, в «токсичных» субъектах сложилась тяжелая ситуация с приобретением полисов, поскольку страховщики сокращали точки продаж, где можно было приобрести полис, навязывали дополнительные виды страхования, записывали автовладельцев в живую очередь на выдачу полисов. На рынке ОСАГО в Башкирии работали, по данным на первый квартал, 26 страховщиков. В тройку крупнейших входили «Росгосстрах» (сборы 637,98 млн рублей, 61,03% рынка), «Согаз» (81,57 млн рублей, 7,8% рынка), СК «Макс» (47,8 млн рублей, 4,57% рынка). По сообщениям местных СМИ, жители Нефтекамска стояли в огромной очереди возле офиса «Согаз» для получения обязательной автостраховки. Судя по видео, некоторые автолюбители пришли с детьми.

Тогда же были озвучены следующие данные: средняя премия по ОСАГО в Башкирии составила 5 тыс. 578 рублей, средняя выплата — 69 тыс. 829 рублей, уровень выплат — 83,4%. Рекордсменом по мошенничеству с ОСАГО в регионе можно считать город Кумертау, где убыточность по ОСАГО дошла до уровня 280%.

Сентябрь не принес результатов

В начале сентября правительство республики провело совещание, на котором обсудило перспективы выдачи полисов ОСАГО по новой системе, предполагающей работу по принципу «единого страхового агента» (ЕСА). Было отмечено, что пока результаты достаточно скромные — на 1 сентября начали работу по принципу ЕСА четыре страховые компании в Уфе, Кумертау и Белорецке. Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов также сообщил, что республика готова помочь страховым компаниям организовать выдачу полисов ОСАГО через офисы МФЦ.

По данным «Коммерсант в Уфе», шесть из 28 страховых компаний, работавших на рынке обязательного автострахования в Башкирии, в первом полугодии 2016 года не имели явной прибыли от этого вида деятельности: объемы их выплат превысили объемы сборов. Лидер этого рынка «Росгосстрах» с долей около 60% собрал в первом полугодии 1,52 млрд рублей, при этом выплаты компании превысили 1,61 млрд рублей и на 6% перекрыли сборы. Общие сборы 28 страховщиков от ОСАГО в Башкирии в первом полугодии составили 2,56 млрд рублей, выплаты — 2,22 млрд рублей.

7 сентября ряд СМИ констатировал, что в Башкирии внедрение системы единого агента по ОСАГО не дало ожидаемого эффекта. Об этом заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. Как отмечает спикер парламента, несмотря на все принимаемые меры, ситуация с ОСАГО продолжает оставаться напряженной. Дано распоряжение о создании в Госсобрании рабочей группы с участием депутатов, экспертов, представителей органов госвласти, общественников, которая будет вести эти вопросы и мониторить ситуацию на рынке автострахования, чтобы оперативно и своевременно разрешать возникающие проблемы.

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На сегодня в Башкирии открылось 25 офисов новой системы «единого агента», где можно получить полис ОСАГО. 6 офисов открылось в Уфе, по одному — в городах Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Кумертау, а также в Белорецком, Учалинском, Бирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах. Всего к системе «единого агента» подключились 17 страховых компаний, в том числе «Росгострах», «ЭРГО», «ВСК», «ПАРИ», «Ингосстрах», «Согаз», «РЕСО-гарантия», «МАКС», «Энергогарант», «Альфастрахование», «Объединенная страховая компания», «Мегарусс-Д», «НАСКО», «Сургутнефтегаз», «Югория», «Проминстрах», «БАСК».

Однако не все автомобилисты в Башкирии верят в достаточность подобных мер. По словам автомобилистов, даже сегодня, чтобы с «малой кровью» получить полис ОСАГО, приходится обращаться к «своим» людям — посредникам, которые за 1 тыс. рублей помогут избавиться от искусственно созданных хлопот.

«Данная ситуация спровоцирована «под дурачка» автостраховщиками, — полагает экономист Константин Кузьминых. — Они тем самым «бастуют» за увеличение стоимости ОСАГО, так как считают ОСАГО не выгодным страхованием по существующей ценовой политике». Поэтому, по мнению эксперта, и навязываются дополнительные услуги страхования автолюбителям, создают ночные очереди, выдают ограниченное количество в день полисов и т.д.

«ОСАГО два года назад дорожало почти в два раза, при этом власть не поддерживает очередное подорожание ОСАГО и призывает страховые компании повысить эффективность труда и понизить затраты, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Лоббисты же страхового бизнеса при реформе ОСАГО законодательно хотят установить одностороннее преимущество страховщикам и новую процедуру проведения независимой технической экспертизы с 1 января 2017 года».

Отметим также, сегодня правительство РФ готовит масштабную реформу по ОСАГО: Минфин России подготовил поправки к закону об ОСАГО, согласно которым полисы будут выписываться в трёх вариантах: «эконом», «стандарт» и «премиум».