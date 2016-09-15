Калуга, 15 сентября, 2016, 19:31 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области В новом калужском перинатальном центре

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова со своим заместителем Татьяной Яковлевой, в сопровождении губернатора Анатолия Артамонова посетила сегодня, 15 сентября, новый перинатальный центр в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Министр здравоохранения России познакомилась с отделениями патологии беременных, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и взрослых, побывала операционной и родильном блоке.

Вероника Скворцова и сопровождающие ее лица, также встретились в палатах с мамами, в том числе и с калужанкой, которая родила недавно дочерей-тройняшек.

В конференц-зале центра Вероника Скврорцова тепло поздравила коллектив перинатального центра с прекрасным лечебным учреждением, которое теперь есть в Калужской области. Более 600 детей родилось в открывшемся в августе перинатальном центре. «У вас чудесный центр. Я не нашла никаких изъянов. Но есть просто поразительные находки в работе по выхаживанию детей, продумано все до мелочей. Меня поразили высочайший профессионализм и душевность, с которой работает коллектив. Уровень выхаживания младенцев просто удивителен. Я посмотрела детей выведенных из комы, из состояния сепсиса — это работа высочайшего класса», — сказала министр здравоохранения России. Вероника Скворцова поблагодарила губернатора Анатолия Артамонова за умело спланированный и организованный медицинский городок в калужском микрорайоне Анненки, который позволяет оказывать полный спектр медицинской помощи пациентам, используя всю базу находящихся здесь лечебных учреждений.

Затем министр Вероника Игоревна приняла участие в торжественной выписке новорожденной двойни четы Богоявленских, у которых родились сыновья Марк и Давид. От Минздрава России малышам подарили личный транспорт — коляску для двойняшек.