Симферополь, 15 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В 2016 году аэропорт «Симферополь» побьет старый советский рекорд по авиаперевозкам, а к 2018 году шагнёт ещё дальше. Об этом во время заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dave Proffer Аэропорт «Симферополь»

«По итогам 2016 года мы прогнозируем перевозку свыше 5 миллионов 200 тысяч человек, это превысит значение перевезённых пассажиров ещё в советские времена. К 2018 году планируем закончить строительство нового терминала для обслуживания порядка 7 миллионов пассажиров на первом этапе», — сказал Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Симферополь идёт масштабная модернизация аэровокзального комплекса. Стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС. 30% этой суммы предоставил «пул частных инвесторов», а 70% — банки «Россия» и «Российский национальный коммерческий банк».

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