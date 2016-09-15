Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил на свой день рождения в подарок от президента Владимира Путина картину «В цеху», сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Великолепно

Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения накануне по телефону, а подарок был вручен 15 сентября на заседании президиума Госсовета в Керчи. По мнению Владимира Путина, содержание картины соответствует тому, чем сейчас занимается премьер-министр. Дмитрию Медведеву, который отметил свой 51-й день рождения 14 сентября, подарок понравился, и на вопрос журналистов об этом он ответил: «Великолепно».

Напомним, Владимир Путин често дарит своим подчиненным на день рождения подарки со смыслом. Например, глава Счетной Палаты Татьяна Голикова получила в подарок коллекционное издание гоголевского «Ревизора», а министру спорта Виталию Мутко был вручен англо-русский разговорник после его выступления на английском языке с нестандартным произношением.