Нижний Новгород, 15 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Нижегородский кардиоцентр получил лицензию на трансплантацию центра. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом заявил губернатор Валерий Шанцев во время визита в кардиоцентр совместно с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец.

pixabay.com Во время операции

По словам Шанцева, региону удалось досрочно выполнить поручение президента РФ по увеличению в 1,5 раза объемов оказания высокотехнологичной медпомощи. По итогам 2015 года в Нижегородской области проведено 20,5 тыс. сложных операций, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, впервые проведены операции на сердце с использованием искусственного кровообращения у детей малого веса (менее 3 кг). Минимальный вес оперированного ребенка составил 2,4 кг.

В свою очередь Голодец отметила, что, регион перешел не просто к высоким объемам в оказании высокотехнологичной помощи, а реализовал серьезнейшие задачи в проведении абсолютно уникальных операций.

«Сегодня здесь проводят операции, которые мало кому по силам, что говорит об очень добротной, хорошей, профессиональной подготовке докторов. Тот факт, что 90% высокотехнологичных операций для нижегородцев проводится здесь, — это также свидетельствует об очень высоком уровне медицины. Динамика настолько хорошая, что она действительно вселяет уверенност», — заявила Голодец.

В кардиоцентре вице-премьеру были представлены уникальные операции на сердце, в частности, операция с искусственным кровообращением у ребенка с врожденным пороком сердца.

Кроме того, Голодец и Шанцев посетили палаты детской реанимации, пообщались с родителями маленьких пациентов.

По словам главного врача специализированной кардиохирургической клинической больницы Антона Максимова, в настоящее время больницей оформляются юридическая документация, чтобы провести первую в истории региона операцию по пересадке сердца.

Говоря о других операциях, главный врач напомнил, что в 2015 году в кардиоцентре освоены новые методы неонатальной кардиохирургии, что свело к минимуму необходимость направления новорожденных детей в федеральные центры.

«Впервые в истории нижегородской кардиохирургии успешно выполнено хирургическое лечение сложнейшего врожденного порока сердца — транспозиция магистральных артерий у 6 новорожденных детей. Эта жизнеспасающая операция является международным критерием, позволяющим оценить уровень развития кардиохирургии в регионе», — сообщил Максимов.