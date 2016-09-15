Вашингтон, 15 сентября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон «приветствует мирное проведение 11 сентября парламентских выборов в Белоруссии», однако не видит оснований для отмены санкций, применяемых к официальному Минску. Об этом 14 сентября в ходе брифинга заявил журналистам представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм (фрагмент). 1916-1917

«Санкционный режим привязан к вопросам демократии и прав человека в Белоруссии, и если Белоруссия предпримет то, что мы оценим, как существенные шаги в этих областях, то США будут смотреть в сторону дополнительного смягчения санкций. Опять же, на сегодняшний день мне не о чем объявить. Если Белоруссия предпримет действия, противоречащие её международным обязательствам, то мы также сохраняем гибкость, чтобы увеличить эти санкции либо отменить их ослабление», — заявил Тонер.

«Мы признаём, что имели место улучшения — сдержанного характера, но улучшения в избирательном процессе», — сказал Тонер, обратив внимание на то, что «впервые за 12 лет в парламенте будут представлены альтернативные голоса».

Вместе с тем, по его словам, прошедшая избирательная кампания «пока ещё не оправдала международных обязательств Белоруссии по проведению свободных и честных выборов, что было подробно изложено в докладе ОБСЕ/БДИПЧ».

«Таким образом, мы видим некоторые улучшения, и это позволяет нам постепенно наращивать наше двустороннее взаимодействие с Белоруссией, но мы ещё не совсем к этому пришли. Тем не менее мы продолжаем видеть позитивные сигналы», — заключил представитель Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Александр Лукашенко заявил, что улучшение отношений с США может произойти после президентских выборов, на которых победит Дональд Трамп. По мнению Лукашенко, США и ЕС, коих отождествляют с пресловутым Западом, давно отменили свои санкции в отношении Белоруссии и признали ошибочность применения таких мер в отношении официального Минска, хотя на самом деле санкции действуют (сокращены «санкционные списки»), и таких признаний ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне официально не озвучивалось.

Тем не менее, отмечают эксперты, официальный Минск ищет поводы угодить США и ЕС, сталкиваясь с проблемой дефицита возможностей. Быстрая поддержка новых киевских властей во время госпереворота на Украине в 2014 году и отказ поддерживать план федерализации соседней республики, «белорусский продовольственный оффшор» и другие действия были оценены, но не преувеличены. Официальный Вашингтон признал Белоруссию недемократичной страной с авторитарным режимом, являющейся частью «оси зла» вместе с КНДР и другими незападными странами.