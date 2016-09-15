Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2016, 19:21 — ИА Регнум.



Карл Лемох. Дети. Ок. 1910

В одном из детских садов Ростова-на-Дону дошколят кормили блюдами из крупы, зараженной вредителями. Как говорят специалисты, в лучшем случае малышам грозило отравление. Обнаружили клещей и жучков сотрудники филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», которые проводят инспекцию столовых детских садов и школ совместно с управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в центре 15 сентября.

Лаборанты провели исследования, результаты которого оказались неудовлетворительными. Все три пробы не соответствовали ГОСТу и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Так, в перловке обнаружены амбарный долгоносик с личинками, мукоеды и хлебные клещи. Крупа пшеничная и гречка также были заражены этими же насекомыми.

Специалисты отмечают, что употребление в пищу зараженных круп небезопасно, особенно для детского организма. Это могло привести и к расстройству нервной системы.