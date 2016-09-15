Калуга, 15 сентября, 2016, 19:19 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации калужского региона на период до конца 2020 года.

Как сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, газовая компания планирует построить межпоселковые газопроводы и реконструировать газопровод-отвод общей протяженностью около 1285 километров. Будет также обновлена газораспределительная станция «Малоярославец». Проводимые работы создадут условия для газификации 375 населенных пунктов области.

Со своей стороны калужский регион обеспечит строительство около тысячи километров внутрипоселковых сетей, подготовит к приему газа 21 тыс. квартир и домовладений, а также 49 котельных. Общий объем средств на реализацию данной программы оценивается в 7,7 миллиардов рублей.

Напомним, в результате совместной работы ПАО «Газпром» и правительства Калужской области уровень газификации региона к началу 2016 года вырос с 69,5% до 88,5%, в сельской местности он увеличился в два раза — с 33,2% до 68%. Построено 85 межпоселковых газопроводов протяженностью около 1189 км. С 2005 по 2015 годы объем средств ПАО «Газпром» на эти цели составил 6,6 млрд. руб.