Махачкала, 15 сентября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня, 15 сентября, огласил приговор бывшим полицейским из Дагестана, которые обвинялись в разбойных нападениях и ряде других тяжких преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.



На скамье подсудимых находились экс-сотрудники ОВД по Кизилюртовскому району Газияв Джамалудинов, Магомед Пираев, Махмуд Хайбулаев, Абумуслим Магомедов, а также бывший начальник отдела Асхабали Заирбеков, который фигурировал в деле как пособник подсудимых. В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение в ограблениях предпринимателей, занимавшихся перевозкой денег от российско-азербайджанской границы в Махачкалу.



Заирбекова оправдали с правом на реабилитацию и освободили из-под стражи в зале суда. Джамалудинов, Магомедов и Пираев получили наказание в виде 13, 11 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Последнего также лишили звания капитан полиции. Хайбулаев освобожден от наказания, к нему будут применены меры принудительного медицинского характера.



Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое преступление банда полицейских совершила в 2012 году в Карабудахкентском районе Дагестана. Они выставили пост на автодороге в Каспийск, надели полицейскую форму и отобрали у проезжавших предпринимателей 43 млн рублей. Другими жертвами банды стали бизнесмены из Дербентского района, у которых они аналогичным образом забрали 35 млн рублей. В настоящее время на свободе остаются четверо участников банды, они объявлены в розыск. Один из преступников ранее был приговорен к шести годам лишения свободы.



Уголовное дело в отношении экс-полицейских было направлено в военный суд, так как его отнесли к категории дел террористической направленности. Объем материалов составил 59 томов. В суде участвовали 75 свидетелей, 21 потерпевший и 12 адвокатов.



Подсудимые получили прозвище банды «Робин Гудов» после видеообращения к боевикам, которое в 2012 году сняли неизвестные вооруженные люди в масках. Они угрожали расправой участникам дагестанского бандподполья за убийства сотрудников полиции и просили считать себя «народными мстителями» или «Робин Гудами». Позже выяснилось, что, предположительно, ими были сотрудники Кизилюртовского РОВД.