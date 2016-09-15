Москва, 15 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам России с призывом принять участие в Едином дне голосования и выбрать Государственную думу, а также местные органы власти. Видеообращение президента распространила сегодня, 15 августа, пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин: Уважаемые граждане России!

В воскресенье, 18 сентября, нам вместе предстоит избрать новый состав Государственной Думы. Во многих регионах страны пройдут выборы депутатов законодательных собраний, глав исполнительной власти.

Избирательная кампания завершается. Всем её участникам были созданы равные условия для открытой справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов.

Конечно же, ключевое событие — это выборы в Государственную Думу. Только от вас, граждан России, зависит, каким будет парламент. Убеждён, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России.

Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию. Призываю прийти на избирательные участки, проголосовать, выразить свою позицию.

Уверен, каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о её будущем.

Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!