Вильнюс, 15 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В литовском городе Мариямполе сегодня, 15 сентября, министр обороны Юозас Олекас и министр обороны Латвии Раймонд Бергман договорились о сотрудничестве в целях синхронизации покупок военного оборудования и подписали подтверждающее это совместное заявление, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

defenseimagery.mil Латышский солдат с натовским оружием

Этот документ будет основой для тесного сотрудничества стран в ходе развития боевых способностей, которые помогут усилить безопасность региона, укрепят согласованные НАТО меры, гарантирующие безопасность, и позволят присоединиться к другим инициативам НАТО, утверждают в ведомстве. «Этот документ обязывает нас вместе искать эффективные и экономически выгодные решения при осуществлении закупок, а через них укреплять оборонительные способности и углублять согласованность операционных сил армий Латвии и Литвы», — сказал на встрече Олекас.

На основе подписанного договора министры договорились предпринимать совместные действия, чтобы синхронизировать такое военное оборудование, как центры воздушной обороны по управлению огнем, противотанковые ракеты, противовоздушные ракеты малой дальности и другие приобретения.

С этой целью Литва и Латвия будут обмениваться информацией о развитии своих боевых способностей и своих приобретениях. Чтобы получить наиболее благоприятные контрактные предложения, планируется проводить общие встречи и семинары, вместе вести переговоры и дискуссии с производителями. Планируется также вместе принимать участие в семинарах и дискуссиях, организуемых вместе с другими странами, учреждениями, организаторами и производителями.

«Сегодняшнее соглашение мы можем считать одним из самых важных в нашем сотрудничестве за последнее время, в нем мы договариваемся всеми способами стремиться к тому, чтобы наши приобретения были синхронизированы. Это не только поможет искать общие знаменатели в сотрудничестве наших военных сил, но и укрепит меры НАТО по сдерживанию и обороне. Этот документ имеет значение в масштабе всего региона, потому что это сфера, в которой мы работаем как с Эстонией, так и с Польшей», — сказал министр Латвии.

Литва и Латвия уже осуществили проект по совместному приобретению в 2013 году, когда Литва, Латвия и Эстония подписали договор с Агентством ЕС по обороне о совместном приобретении амуниции для гранатометов Carl-Gustav.