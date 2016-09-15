Вильнюс, 15 сентября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Члены парламентской фракции Социал-демократической партии Литвы, руководствуясь 209 статьей устава Сейма, пригласили генпрокурора Эвалдаса Пишилиса на ближайшее планарное заседание Сейма, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 сентября, в литовском парламенте. Глава Генпрокуратуры информирован, какие вопросы интересуют членов Сейма.

Уильям Хогарт. Арест за воровство

Ранее было объявлено, что прокуратура по указанию суда возобновила расследование на предмет возможного мошенничества в конкурсных закупках армии. В суд обратилась канцелярия армии, и суд аннулировал прежнее постановление прокуроров прервать досудебное расследование (на предмет мошенничества поставщика кухонных принадлежностей по восьмикратной цене Nota Bene), потому что прокуроры приняли постановление, не углубившись в суть дела. По словам суда, прокуроры прервали досудебное расследование, не выполнив необходимые для расследования действия.

Парламентариев также интересует работа прокуроров при расследовании конкурсных закупок армии и другие вопросы. У генпрокурора также поинтересуются по поводу бывших глав банка Snoras, экстрадиции бывшего члена Сейма Неринги Венцкене, назначения заместителей Пашилиса и других вопросов.

Напомним, в Литве разразился скандал вокруг закупок Минобороны кухонной утвари для армии по цене, значительно превышающей рыночную. В растратах обвинили главу Минобороны, социал-демократа Юозаса Олекаса, однако сами социал-демократы утверждают, что сразу обратились в прокуратуру с просьбой проверить закупку, но сами прокуроры прекратили расследование, а сейчас, менее, чем за месяц до парламентских выборов вновь вернули эту историю для дискредитации социал-демократов. Генпрокуратура подчиняется напрямую президенту Литвы Дале Грибаускайте, которая является самым острым критиком социал-демократов, и открыто поддерживает оппозиционных в парламенте консерваторов и либералов.