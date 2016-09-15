Будапешт, 15 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Венгрия создаёт специальный департамент для координации помощи и спасения преследуемых христиан по всему миру, передаёт ABC News.

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Янош Лазар сообщил, что 10 человек в администрации будут заниматься организацией международной помощи для гонимых христиан, когда работа частных и некоммерческих групп окажется недостаточной.

Идея создания нового департамента в рамках министерства людских ресурсов появилась после недавнего визита Орбана в Рим, где он встретился с представителями восточнохристианских церквей.

Лазар отмечает, что эти встречи дают понять, что европейские правительства должны «серьёзнее» относиться к данному вопросу.

Ранее венгерский премьер заявил, что принятие в большом количестве мусульманских беженцев уничтожит христианскую идентичность Европы.