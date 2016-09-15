Венгрия создаёт департамент для защиты христиан по всему миру
Будапешт, 15 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Венгрия создаёт специальный департамент для координации помощи и спасения преследуемых христиан по всему миру, передаёт ABC News.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Янош Лазар сообщил, что 10 человек в администрации будут заниматься организацией международной помощи для гонимых христиан, когда работа частных и некоммерческих групп окажется недостаточной.
Идея создания нового департамента в рамках министерства людских ресурсов появилась после недавнего визита Орбана в Рим, где он встретился с представителями восточнохристианских церквей.
Лазар отмечает, что эти встречи дают понять, что европейские правительства должны «серьёзнее» относиться к данному вопросу.
Ранее венгерский премьер заявил, что принятие в большом количестве мусульманских беженцев уничтожит христианскую идентичность Европы.