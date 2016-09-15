Тюмень, 15 сентября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. До единого дня голосования осталось три дня. Жителям Тюменской области предстоит за это время определиться, кого они хотят видеть своим представителем в Государственной думе седьмого созыва и в региональном парламенте шестого созыва.

«Под красный стяг, в ряды с мужчиной — буржуазии страх несем!»

На старте предвыборной кампании Тюменская область напоминала «сонное царство», но как отмечали эксперты — так было всегда: тюменцы долго запрягают, но быстро ездят, и выборы в таком регионе, обычно, жаркие. Однако ожидания не оправдались. «Предвыборная кампания этого года прошла тихо-мирно в Тюменской области. Есть жители даже в столице области, которые не знают, что выборы идут», — констатировал депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша.

Впервые под наблюдением ОБСЕ

Между тем в Тюменской области более миллиона избирателей. Выборы в Госдуму здесь, как и по всей стране, пройдут по смешанной системе: по одномандатным округам и партспискам. Особенностью нынешних выборов является изменение границ одномандатных округов в области. Тюмень фактически «распилили» по «лепестковому методу», когда в округ включено одновременно городское и сельское население.

«Статистика прошлых выборов показывает, что сельские жители у нас голосуют гораздо организованнее, дисциплинированнее и более ответственно походят к выборам, чем жители городов. Это новшество направлено еще и на выравнивание явки избирателей, на более объективные результаты голосования», — заявил перед выборами председатель областного избиркома Игорь Халин.

Итак, Тюменский избирательный округ №185 включает Ленинский и Центральный районы Тюмени, города Ишим, Тобольск, Абатский, Аромашевский, Вагайский, Викуловский, Ишимский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Тобольский, Уватский, Юргинский и Ярковский районы. Здесь зарегистрировано 537 тыс. 246 избирателей.

Заводоуковский избирательный округ №186 включает Восточный и Калининский районы Тюмени, города Заводоуковск и Ялуторовск, Армизонский, Бердюжский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Казанский, Омутинский, Сладковский, Тюменский, Упоровский и Ялуторовский районы. Здесь зарегистрировано 540 тыс. 517 избирателей.

На сегодня Тюменскую область в Госдуме представляют четыре депутата: трое из «Единой России» — Иван Квитка, Эрнест Валеев, Анатолий Карпов, и один из ЛДПР — Максим Шингаркин.

Ещё одной особенностью выборов-2016 в Тюменской области является то, что за ними впервые будут следить 10 наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они смогут посещать участковые и территориальные избирательные комиссии, а также составлять отчёты о ходе голосования.

Отсутствие альтернативы при большом выборе

На два мандата в Госдуму РФ нынешнего, седьмого созыва, от Тюменщины претендуют 25 человек. Из них трое — действующие депутаты нижней палаты парламента страны Эрнест Валеев, Иван Квитка («Единая Россия») и Павел Дорохин (КПРФ).

Помимо них попасть в нижнюю палату российского парламента стремятся Андрей Агарков и Валерий Щукин из партии «Зеленых», Евгений Поддубный и Константин Михайлов из «Партии родителей будущего», Евгения Сафиева из «Коммунистов России», Александр Чепик из КПРФ, Алексей Ергалиев и Марат Бикмулин из «Партии Роста», Дмитрий Кириллов и Анжела Семенова из партии «Яблоко», Сергей Морев из «Справедливой России», Михаил Гончаров и Алексей Михайлов из «Партии Великое Отечество», Глеб Трубин и Артем Зайцев от ЛДПР, Алесандр Куниловский и Александр Чекмарев из ПАРНАСа, Александр Невзоров, представляющий партию «Патриоты России», Наталия Нестерова из «Коммунистов России», Александр Новоселов из партии «Родина», Владимир Шаптаров из «Справедливой России», Николай Комольцев из «Гражданской силы».

Каковы шансы на победу у зарегистрированных одномандатников и партий на сегодня? По мнению политолога Константина Калачева, Тюмень не удивит страну результатом. «Здесь позиции единороссов традиционно сильны», — говорит он.

И это при самом большом количестве кандидатов на госдумовкие кресла в «тюменской матрешке» от оппозиционных и непарламентских партий. У «единороссов» при таком раскладе, казалось бы, нет оснований расслабляться. «Тюменская матрешка» — ХМАО, ЯНАО и, собственно говоря, сама Тюменская область, обладают рядом выборных особенностей. Во-первых, в регионе разрешено досрочное голосование. Во-вторых, идёт многотысячная кампания получения открепительных удостоверений. И то, и другое — распространенный способ манипулирования голосами избирателей. И искушение включить механизмы «нечестного подсчёта голосов» и предвыборной «карусели» с открепительными удостоверениями у некоторых горячих голов будет. Поэтому наблюдателям надо быть внимательнее. Я почему-то уверен, что электорат этих успешных регионов, с нормальными и вменяемыми губернаторами, с добычей 90% газа и нефти всей России, проголосуют организованно и толерантно к политической системе страны без всяких мутностей и нарушений выборного законодательства. Несмотря на все скандалы, зачистки и отмены партийных списков, которые присутствовали в выборном процессе. Впрочем, последнее — совершенно типично для любой выборно кампании в любом регионе страны».

Что касается открепительных удостоверений, то на 12 сентября в Тюменской области их выдано 1955, на Ямале — 6229, в Югре — 3020.

Депутат Тюменской городской думы, представитель ЛДПР Игорь Ракша считает, что спокойные выборы только на пользу. «Помпезные мероприятия, с размахом, проводит лишь «Единая Россия», — говорит он. — В плане мероприятий остальным партиям тяжело с ней соревноваться — слишком маленькие нынче предвыборные бюджеты. Люди работали в гуще народной. В целом, кампания прошла без скандалов, без коллизий: никого с выборов не снимают, все спокойно. Я бы сказал, что скучно. Раздача газет, листовок, редкие билборды. При сегодняшней обстановке на мировой арене, мне думается, это правильно. Спокойные, серьёзные выборы без потрясений — это наш ответ буржуинам США и Запада, что не удалось им «раскачать лодку», устроить в России цветную революцию. Мы тем самым показали своё моральное и нравственное превосходство над ними.

Отсутствие скандалов говорит и о качестве сегодняшних кандидатов в депутаты. Были возможности у оппозиции, к примеру, использовать ишимское наводнение. Но в Тюменской области все партии повели себя порядочно. ЛДПР помогала в первых рядах. Нельзя зарабатывать политические очки на народном горе. Для ЛДПР это неприемлемо: мы из народа, мы вместе с нашим народом и в горе, и в радости».

Напомним, на прошлых выборах в Госдуму в 2011 году в Тюменской области явка на выборах составила 76,57% от общего числа избирателей. Лидером стала партия «Единая Россия», за которую проголосовало 62,2% избирателей, далее ЛДПР — 14%, КПРФ — 11,7'%, «Яблоко"-2%, «Правое дело» — 0,5%, «Патриоты России» — 0,8%.

«Произошёл электоральный сдвиг»

Нет сомнений в лидере на выборах и в Тюменскую областную думу. Впрочем, тюменские «справедливороссы» надеются расширить свою фракцию на три мандата в региональном парламенте. «Кампания 2016 года в Тюменской области — это кампания в которой конкурировали сети сторонников, — так видит предвыборную картину депутат Тюменской областной думы Павел Белявский. — Политическая борьба проходила «в поле», среди избирателей. С хорошим результатом выйдут партии больше общавшиеся с людьми. Наибольшее влияние на результат окажет, на мой взгляд, внешнеполитический контекст. Санкции, дисквалификация российских спортсменов, внешнее давление на Россию разрушили идеалистический миф о большом светлом мире, которого мы достойны и попасть в который нам мешает только действующая власть. Оказалось, что меры по укреплению инструментов суверенитета были не зря, что мы никому во внешнем мире не нужны и нужно расчитывать только на себя. Поэтому хороший результат покажут партии-государственники, будет хороший результат у «Единой России». Любопытный факт. В Тюменской области произошёл интересный электоральный сдвиг. Как показали предварительные исследования и ход кампании, наибольшую поддержку «Единая Россия» получает у молодёжи и молодого экономически активного городского населения».

Напомним, дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».

Отметим, что в процессе подачи и утверждения списков тюменский избирком скандалы не миновали. Из заявленных 11 партий, четырем было оказано в регистрации. «РОТ Фронт», «Великое Отечество» и «Коммунисты России» не предоставили необходимого количества достоверных и действительных подписей, а «Партия родителей будущего» и вовсе не принесла подписные листы. Таким образом, до выборов допустили только семь партий.

«Ротфронтовцы» утверждают, что недавние изменения в избирательное законодательство области в два с половиной раза уменьшили время сбора подписей в поддержку избирательных объединений и кандидатов в депутаты. Тем самым якобы нарушается шесть статей Конституции РФ. Избирательное объединение «Российский Объединенный Трудовой Фронт» не успело за оставшиеся для сбора подписей 16 дней собрать 15 тысяч подписей. Удалось набрать лишь 13 тысяч. Причем тюменский политолог Александр Безделов считает, что из двух левых сил — КПРФ и «РОТ Фронт» реально претендовать на мандаты в Тюменской облдуме могли «ротфронтовцы», а не погрязшие в выяснениях лидерства первые лица тюменского КПРФ.

Руководитель регионального отделения «Партии родителей будущего» Евгений Поддубный пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что нереально собрать 15 тысяч подписей, чтобы пойти списком, как и 3,5−4 тысячи подписей на каждого одномандатника. «Мы партия молодая. Есть моменты, которые были нашим региональным отделением не учтены заранее. Мы провели партийную конференцию 11 июля, а сбор подписей — до 18. К сожалению, не рассчитали силы. Есть запал работать дальше, есть активисты. К следующим выборам подготовимся лучше», — пообещал политик.

Что касается зарегистрированных кандидатов в региональный парламент, то из 92 одномандатников большинство представляет Тюменскую область в десяти её округах.

По Ярковскому округу зарегистрированы бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ районной инженерно-технологической службы Стрежевской экспедиции ООО «СГК-Бурение» Ильнур Аскаров от КПРФ, проживающий в селе Староалександровка, а от «Единой России» — депутат Тюменской облдумы Юрий Конев из Тюмени. Помощник депутата думы ХМАО Сергей Павловский из Нижневартовска представляет СР, а от ЛДПР выдвинут инженер ООО «Запсибнефтегазпроект» Дмитрий Попеченя из Тюмени.

По Тобольскому округу зарегистрированы от СР помощник депутата Тюменской облдумы Константин Коломийцев из Тюмени, от ЛДПР — главный инженер ООО «Стратегия» Сергей Куликов из Тобольска, от ЕР — гендиректор АО «Тобольскстроймеханизация» Владимир Майер из Тобольска, от КПРФ помощник депутата Тюменской облдумы Юрий Юхневич.

По Центральному округу Тюмени от СР зарегистрирован депута Тюменской облдумы Владимир Пискайкин; от ЕР — ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков; от КПРФ — депутат Тюменской облдумы Владимир Чертищев. Все они проживают в Тюмени.

По Ленинскому округу Тюмени зарегистрированы от КПРФ управляющий делами партии в регионе Юрий Дранчук, от ЕР — зам председателя Тюменской облдумы Сергей Медведев, от СР — замдиректора по экономике и финансам ООО «Новоком» Сергей Морев, от ЛДПР — гендиректор ОАО «Тюменьторф» Алексей Чирков. Все они проживают в Тюмени.

По Калинискому округу Тюмени от СР зарегистрирован замдиректора по безопасности ООО «Интерсервис» Юрий Безбородов, от ЛДПР — временно не работающий Иван Парфенов, от КПРФ — помощник депутата Тюменской облдумы Сергей Пыхалов, от ЕР — председатель правления УК «ПАРТИКОМ» Олег Чемезов. Все они проживают в Тюмени.

По Восточному округу Тюмени от ЛДПР зарегистрирован главный инженер «ТюменьТранс Строй» Дмитрий Елагин, от СР — профессор Тюменского госуниверситета Владимир Осейчук, от ЕР — зам председателя региональной думы Сергей Романов, от КПРФ — директор ООО «АльянсСтрой» Дмитрий Шаламов. Все кандидаты проживают в Тюмени.

По двадцать первому Тюменскому округу регистрацию прошли от ЛДПР замдиректора микрофинансовой организации «УралФинанс» Тагир Габитов, от КПРФ — адвокат Александр Изотов, от ЕР — депутат Тюменской облдумы Александр Крупин. Все кандидаты проживают в Тюмени.

По Завоудоковскому округу зарегистрированы от ЕР — депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин из Тюмени, от СР — гендиректор частного охранного предприятия Арстан Койше из Ялуторовска, самовыдвиженец, директор юридической фирмы Олег Редькин из Ялуторовска, от ЛДПР — гендиректор ООО «ТМК-Сибирь» Мурат Тулебаев из Тюмени, от КПРФ — гендиректор ООО «ТПС» Александр Чепик из Тюмени.

По Ишимскому округу от КПРФ зарегистрирован исполнительный директор ИП Гутвина Олег Муравьев из села Омутинское, от ЛДПР — директор ООО «Содружество инвалидов и ветеранов боевых действий» Алексей Носов, от СР — пенсионер из Москвы Николай Павлов, от ЕР — депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн.

По Казанскому округу зарегистрированы от СР исполнительный директор ООО «Военно-врачебная коллегия — Тюмень» Антон Пискулин из Тюмени, от КПРФ — директор ООО"АК» Аршак Саградян, от ЛДПР — депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин из Кемерово, от ЕР — депутат Тюменской облдумы Владимир Ульянов изТюмени.

На каждом округе по четыре-пять конкурентов. Среди них и действующие депутаты, и самовыдвиженцы. А, как говорится, «движухи» не наблюдается. Однако Игорь Ракша считает, что явка на этих выборах будет выше, чем обычно. «Мало молодёжи интересуется выборами, — сетует городской депутат. — Как показали опросы в соцсетях — лишь 25% молодых людей интересуется выборами в Тюмени. Это очень мало. И это плохо для будущих демократических процессов. Я предлагал привлечь молодежь на избирательные участки «ловлей покемонов», но, конечно, выборы — это не квест, и не игра. Но плакатами молодых не привлечь на избирательные участки. Хотел бы отметить хорошую работу регионального избиркома, который работает по заданному президентом принципу КОЛ — конкурентность, открытость, легитимность. Но считаю, что не надо сбрасывать со счетов новые веяния. Что касается перспектив, то надеюсь, что у ЛДПР будет больше мест в областном парламенте. Из партий-соперников бы выделил Олега Чемезова из «Единой России». Слежу за его предвыборной кампанией и мне нравится, что он делает упор не на партийную принадлежность, а на дела. Так должен поступать любой депутат, народный представитель. Ведь люди от нас ждут дел, а не красивых слов».

Напомним, на выборах в Тюменскую областную Думу V созыва явка составила 65,85% от общего числа избирателей. Их голоса между партиями распределились в следующем порядке. «Единая Россия» — 40,5% голосов. Далее с 24% ЛДПР. На третьем месте расположилась КПРФ — 16% голосов. «Справедливая Россия» набрала 13%. «Патриоты России» около 2%. Замыкает список партия «Правое дело» — 1% голосов.